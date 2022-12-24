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«МЮ» остался без шести игроков на матч против «Ноттингем Форест»

Аксель Туанзебе Аксель Туанзебе
Харри Магуайр Харри Магуайр
Джейдон Санчо Джейдон Санчо
Рафаэль Варан Рафаэль Варан
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Диогу Далот Диогу Далот
Лисандро Мартинес Лисандро Мартинес
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Во вторник «Манчестер Юнайтед» проведет свой первый матч в АПЛ после международной паузы. «Красные дьяволы» сыграют против «Ноттингем Форест». Но в матче смогут принять участие не все подопечные Тен Хага.

Диогу Далот, Харри Магуайр, Рафаэль Варан, Джейдон Санчо и Аксель Туанзебе восстанавливаются после травм, болезней и набирают оптимальную форму. Тен Хаг сказал пару слов о состоянии Магуайра:

«Харри болен, и я не знаю, как его болезнь будет развиваться. Мы должны подождать и тогда поймем, будет ли он готов ко вторнику». 

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Участие в матче Далота также находится под сомнением. Диогу перенес растяжение подколенного сухожилия в четвертьфинале ЧМ, где Португалия уступила Марокко. Туанзебе впервые с июля был замечен на тренировочной базе клуба, но он с огромной вероятностью не успеет набрать необходимую форму.

Варан еще не вернулся в расположение сборной, но, как известно, в Катаре француз заболел прямо перед финалом турнира. Санчо еще не вернулся к командным тренировкам.

А вот Лисандро Мартинес, вероятно, вместо игры в Премьер-лиге будет отмечать победу сборной Аргентины на чемпионате мира. Ситуация с защитником «Юнайтед» самая запутанная. Тен Хаг сам не знает, сможет ли во вторник рассчитывать на Лисандро. Тренер сказал прессе:

«Мартинес все еще празднует в Буэнос-Айресе. Он колесит по столице, я могу это понять. Победа на чемпионате мира с родной страной дарит невероятные эмоции. Это великолепно, но Мартинес должен смириться с тем, что мы играем в Премьер-лиге уже 27 декабря». 

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ. На счету «красных дьяволов» 26 очков.

Каких игроков больше всего будет не хватать «МЮ» в матче против «Ноттингем Форест»?  

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