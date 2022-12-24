«МЮ» остался без шести игроков на матч против «Ноттингем Форест»

Во вторник «Манчестер Юнайтед» проведет свой первый матч в АПЛ после международной паузы. «Красные дьяволы» сыграют против «Ноттингем Форест». Но в матче смогут принять участие не все подопечные Тен Хага.

Диогу Далот, Харри Магуайр, Рафаэль Варан, Джейдон Санчо и Аксель Туанзебе восстанавливаются после травм, болезней и набирают оптимальную форму. Тен Хаг сказал пару слов о состоянии Магуайра:

«Харри болен, и я не знаю, как его болезнь будет развиваться. Мы должны подождать и тогда поймем, будет ли он готов ко вторнику».

Участие в матче Далота также находится под сомнением. Диогу перенес растяжение подколенного сухожилия в четвертьфинале ЧМ, где Португалия уступила Марокко. Туанзебе впервые с июля был замечен на тренировочной базе клуба, но он с огромной вероятностью не успеет набрать необходимую форму.

Варан еще не вернулся в расположение сборной, но, как известно, в Катаре француз заболел прямо перед финалом турнира. Санчо еще не вернулся к командным тренировкам.

А вот Лисандро Мартинес, вероятно, вместо игры в Премьер-лиге будет отмечать победу сборной Аргентины на чемпионате мира. Ситуация с защитником «Юнайтед» самая запутанная. Тен Хаг сам не знает, сможет ли во вторник рассчитывать на Лисандро. Тренер сказал прессе:

«Мартинес все еще празднует в Буэнос-Айресе. Он колесит по столице, я могу это понять. Победа на чемпионате мира с родной страной дарит невероятные эмоции. Это великолепно, но Мартинес должен смириться с тем, что мы играем в Премьер-лиге уже 27 декабря».

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ. На счету «красных дьяволов» 26 очков.

Каких игроков больше всего будет не хватать «МЮ» в матче против «Ноттингем Форест»?