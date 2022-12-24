Все началось с фотографии: Поль Погба рассказал о причинах конфликта с Жозе Моуринью в «МЮ»

Поль Погба покинул «Олд Траффорд» летом – его оскорбило предложение клуба о зарплате в 300 000 фунтов в неделю, и это не первый случай, когда Поль почувствовал, что в «Юнайтед» его подвели.

При Жозе Моуринью у руля команды у Погба с ним были непростые отношения. Они поссорились, когда победитель чемпионата мира получил травму и проходил реабилитацию в Майами.

«Это началось, когда я получил травму. Я сказал, что еду в Майами на реабилитацию», — говорит 29-летний Погба в своем новом документальном сериале Pogmentary на Amazon Prime.

«Папарацци сфотографировали меня с женой. Жозе отправил фото Мино Райоле – мне это очень не понравилось. Он сказал, что они, мол, работают, а я – развлекаюсь. Меня это задело, я ответил ему: «Ты серьезно? Я травмирован, я тренируюсь здесь по три раза в день. Ты кем меня считаешь?». У меня впервые были проблемы с тренером».

Это был первый случай, когда Погба столкнулся с проблемами из-за того, что его реабилитация проходила за пределами Манчестера, но не последний, поскольку с Ральфом Рангником у них также возникло недопонимание.

Когда немец возглавил клуб в декабре прошлого года, бывший полузащитник «Ювентуса» снова получил травму и пытался восстановиться в Дубае.

По этому поводу Рангник сказал: «Клубы, в которых я работал всегда пытались сделать так, чтобы реабилитация проходила в самом клубе. Насколько я могу судить, медицинское отделение в «МЮ» действительно хорошее, с разными подходами к реабилитации. Я бы не хотел, чтобы игроки проходили реабилитацию за границей или где-либо еще, но решение о Поле было принято еще до моего приезда».

Поль Погба покинул «Юнайтед» и вернулся в «Ювентус», но травмы не оставили его в покое. Футболист вынужден был пропустить первую половину сезона и чемпионат мира.