Пирс Морган отреагировал на уход Роналду. Он уверен, что Глейзеры хотят продать клуб из-за его интервью
Пирс Морган высказался по поводу ухода Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» после их взрывных интервью.
Скандальный британский телеведущий написал во вторник в твиттере: «Интервью Роналду заставило Глейзеров продать клуб. Невероятно».
Глейзеры официально подтвердили свою готовность продать «Манчестер Юнайтед» через несколько часов после того, как стало известно об уходе Роналду.
37-летний футболист покинул «Олд Траффорд» «по обоюдному согласию» после того, как обвинил «красных дьяволов» в «предательстве» во время разговора с Морганом.
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