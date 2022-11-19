Рубен Невеш рассказал об атмосфере в раздевалке сборной Португалии после скандального интервью Роналду

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш рассказал журналистам, изменилось ли что-то в сборной Португалии после громкого интервью Роналду Пирсу Моргану:

«Судя по тому, что я видел на тренировках, он находится в потрясающей форме. Мы ни о чем не беспокоимся. Мы знаем, что можем очень хорошо работать, чтобы отдельные игроки выделялись. Если мы будем хороши, Криштиану будет феноменален. Не думаю, что в раздевалке есть серьезные разногласия, хотя совсем без них обойтись невозможно. За пределами нашей базы, в СМИ разговоров больше, чем в раздевалке. Все уже сказано, а у нас потрясающая атмосфера».

В «Манчестер Юнайтед» у Роналду дела идут не самым лучшим образом. Криштиану утверждает, что сейчас полностью сосредоточен на чемпионате мира.

Очевидно, в сборной португалец чувствует себя лучше. При этом недавно в сети завирусился ролик с неловким рукопожатием Фернандеша и Роналду. Хотя сам Бруну заявил, что у него нет никаких проблем с Кришем, у болельщиков осталось много вопросов к этой ситуации.

Португалия попала в группу H вместе с Ганой, Уругваем и Южной Кореей.