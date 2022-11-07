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Далот пропустит матч с «Фулхэмом». У Уана-Биссаки появился шанс?

Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Аарон Уан-Биссака Аарон Уан-Биссака
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«МЮ» будет вынужден обойтись без Диогу Далота в последнем матче Премьер-лиги перед стартом Чемпионата мира.

Португальскому защитнику придется пропустить игру с «Фулхэмом» в это воскресенье после того, как он получил пятую желтую карточку во время прошедшей встречи с «Астон Виллой».

В отсутствии Далота, Аарон Уан-Биссака – единственный правый защитник команды, он имеет все основания надеяться, что Эрик тен Хаг предоставит ему шанс.

Голландский специалист ранее использовал Тирелла Маласию и Виктор Линделефа справа в обороне, посмотрим, как он поступит в этот четверг в матче с «Виллой» в Кубке Лиги и в воскресенье в АПЛ.

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