Далот пропустит матч с «Фулхэмом». У Уана-Биссаки появился шанс?

«МЮ» будет вынужден обойтись без Диогу Далота в последнем матче Премьер-лиги перед стартом Чемпионата мира.

Португальскому защитнику придется пропустить игру с «Фулхэмом» в это воскресенье после того, как он получил пятую желтую карточку во время прошедшей встречи с «Астон Виллой».

В отсутствии Далота, Аарон Уан-Биссака – единственный правый защитник команды, он имеет все основания надеяться, что Эрик тен Хаг предоставит ему шанс.

Голландский специалист ранее использовал Тирелла Маласию и Виктор Линделефа справа в обороне, посмотрим, как он поступит в этот четверг в матче с «Виллой» в Кубке Лиги и в воскресенье в АПЛ.

Как вы считаете, кто должен заменить Далота?