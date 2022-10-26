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«Это было вполне реально». Ральф Рангник назвал 6 игроков, которых предлагал подписать «МЮ»

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Бывший временный тренер «МЮ» Ральф Рангник назвал имена футболистов, которых просил клуб подписать в зимнее трансферное окно.

«Было ясно, что все зоны команды нуждаются в усилении. Именно поэтому мы обсуждали таких игроков, как Кристофер Нкунку и Йошко Гвардиол из «Лейпцига» - их вполне реально было подписать».

«Мы также рассматривали Альваро Морату, Луиса Диаса, Душана Влаховича и Холанда, когда он еще был на рынке. Но клуб решил, что команду нужно перестраивать уже при новом тренере».

Напомним, что Ральф Рангник заменил Оле-Гуннара Сульшера на посту тренера «Юнайтде» в ноябре 2021 года. Под руководством немца клуб занял шестую строчку в АПЛ, по окончании сезона его сменил Эрик тен Хаг, а сам Рангник возглавил сборную Австрии.

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