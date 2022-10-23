📸 Попало в трансляцию: Лисандро Мартинес очень эмоционально отпраздновал гол Каземиро в ворота «Челси» прямо перед Кепой

Кажется, Лисандро Мартинес отвечает в «МЮ» не только за оборону, но и за эмоции.

Напряженный матч «красных дьяволов» закончилась ничьей, которую игроки «МЮ» буквально вырвали уже в добавленное время. Гол Каземиро на последних минутах встречи заставил ликовать аргентинского защитника «МЮ», не меньше чем болельщиков клуба.

Мартинес решил отпраздновать гол партнера по команде прямо перед Кепой. Бедный голкипер «Челси», только что пропустивший мяч, вряд ли обрадовался поведению Лисандро.

Кажется, страсть аргентинца передалась всем игрокам «МЮ». «Красные дьяволы» еще никогда не выглядели столь голодными до побед.