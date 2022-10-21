«Иногда нужно это делать»: Поттер отреагировал на решение Тен Хага исключить Роналду
Менеджер «Челси» Грэм Поттер отреагировал на решение Эрика тен Хага отказаться от участия Криштиану Роналду в завтрашнем матче.
На вопрос, что он думает о том, как Тен Хаг справился с ситуацией с Роналду, Поттер ответил: «Ну, я не могу комментировать, потому что не знаю всех тонкостей.
Но он занял свою позицию, иногда вы должны это делать. И тогда вам нужна поддержка клуба, и это то, что произошло».
На вопрос, пошел бы он на подобный подход, Поттер сказал: «Мне сложно комментировать, потому что я не знаю фактического контекста, я не знаю, что на самом деле произошло, я не хочу делать выводы из заголовков и тому подобное. Часть работы состоит в том, чтобы принимать трудные решения, это нормально».
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