«Иногда нужно это делать»: Поттер отреагировал на решение Тен Хага исключить Роналду

На вопрос, что он думает о том, как Тен Хаг справился с ситуацией с Роналду, Поттер ответил: «Ну, я не могу комментировать, потому что не знаю всех тонкостей.

Но он занял свою позицию, иногда вы должны это делать. И тогда вам нужна поддержка клуба, и это то, что произошло».