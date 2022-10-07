Каземиро жалеет о переходе в «МЮ» и хочет уйти из клуба в январе

По информации испанского портала Todo Fichajes, Каземиро разочаровался в переходе в «Манчестер Юнайтед».

Бразилец рассказал близкому кругу друзей, что сожалеет о том, что ушел из «Мадрида» и переехал в Англию. 30-летний футболист недоволен своим положением и даже думает уйти в январе, чтобы получить возможность играть в основном составе.

Каземиро перешел из «Мадрида» в «МЮ» этим летом за 70 млн фунтов, однако сидит на скамейке, поскольку Эрик тен Хаг предпочитает ему Скотта Мактомини.