«Скоро в трендах будет увольнение Тен Хага». Болельщики не поняли решения тренера посадить на скамейку Роналду и Каземиро

Болельщики «МЮ» недовольны решением Эрика тен Хага посадить на скамейку запасных Криштиану Роналду и Каземиро.

Португалец начинает в запасе уже пятый матч в АПЛ подряд. А бразилец проигрывает конкуренцию Кристиану Эриксену и Скотту Мактомини.

Большинство болельщиков рассчитывало, что тренер будет задействовать пятикратного обладателя Золотого Мяча и новичка команды, которого «МЮ» купил у «Мадрида» за 70 млн фунтов.

Вот реакция болельщиков на состав «Юнайтед» в дерби:

«Почему Каземиро снова не в старте? Что за хрень».

«Почему в старте Мактоминни, если у нас есть Каземиро?».

«Где Каземиро?? Вы купили Каземиро, чтобы он сидел на скамейке?? Где Роналду? Скоро в трендах будет увольнение Эрика тен Хага».

«Посадить Каземиро на скамейку в таком матче – это очень плохое решение Тен Хага».

«Нет Каземиро, нет Роналду, мы снова пропустим 4 гола».

«Тен Хаг говорил, что не может дать Роналду сыграть весь матч из-за проблем с физической формой, но он выпускает Рэшфорда в основе, хотя он два дня назад вернулся после травмы?? Ок».

«Роналду не в форме и не может играть в основе». Рэшфорд возвращается после травмы сразу в основу. Роналду явно не входит в планы Тен Хага».

«Проявите уважение».

«Ни Роналду, ни Каземиро. Этот клуб выбирает Мактоммини и Рэшфорда вместо пятикратных победителей ЛЧ».

По ходу первого тайма «МЮ» уже пропустил четыре гола: от Фила Фодена на 8-й и 44-й минуте и два от Эрлинга Холанда на 34-й и 37-й минуте.