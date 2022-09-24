«Очень в стиле Роя Кина». Камео бывшего капитана во время поражения «МЮ» в матче легенд с «Ливерпулем»

«МЮ» уступил «Ливерпулю» в благотворительном матче легенд на «Энфилде» 2-1.

Счет открыл представитель «Юнайтед» Демитар Бербатов, но после перерыва Марк Гонсалес и Флоран Синама-Понголь принесли победу хозяевам поля.

Рой Кин впервые вышел на поле в качестве игрока «МЮ» с 2005 года. Напомним, что его последним соперником в клубе был именно «Ливерпуль» - Кин получил травму на «Энфилде».

Сегодня он появился за 15 минут до финального свистка, когда счет на табло был 1-1. Ожидаемо, «Энфилд» загудел, как только Кин ступил на газон.

Через 10 секунд после появления бывший капитан «Юнайтед» отмахнулся от своего товарища по команде Ронни Йонсена, когда тот подошел, чтобы вручить Рою капитанскую повязку.

Отказавшись от повязки, Кин перекинулся парой слов с Куинтоном Форчуном.

Тогда комментатор «Ливерпуля» заметил: «Это очень в стиле Роя Кина».