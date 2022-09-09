«Он не готов к темпу Премьер-лиги». Болельщики оценили первый выход Каземиро в основе «МЮ»

Каземиро дебютировал в основном составе «МЮ» во вчерашнем матче с «Реал Сосьедад» в Лиге Европы, но не впечатлил болельщиков. «Красные дьяволы» проиграли 1-0, вот как фанаты английского клуба ценили Каземиро в социальных сетях:

Betson (RedCafe): «Очень разочаровывающий матч от Каземиро – он был не в форме и выглядел вялым. У Каземиро высокие стандарты, он сам знает, что выступил недостаточно хорошо».

groovyalbert (RedCafe): «Очевидно, что Каземиро вообще не готов к темпу Премьер-лиги».

SAFMUTD (RedCafe): «Каземиро казался очень медленным, делал неточные пасы. Я боюсь, что этот трансфер может оказаться серьезной ошибкой».

@Naija_PR (Twitter): «Что я заказывал, и что я получил».

Sarki (Twitter): «МЮ» должен был потратить 80 млн фунтов на Райса или Невеша, а не на Каземиро».

@malikofori (Twitter): «Как Каземиро удалось 5 раз выиграть ЛЧ? Он конченный игрок».

ManUtd Analytics (Twitter): «Каземиро выиграл только 50% своих единоборств. Ему нужно набрать форму, потому что пока он выглядит слабее в противостояниях».

@Blue_Footy(Twitter): «Каземиро прошел путь от победы в Лиге чемпионов до поражения дома в Лиге Европы – это жизнь…».

Nou_Camp99 (RedCafe): «Мактомини может ни о чем не волноваться».

@UTDTrey (Twitter): «Давайте претворимся, что выступления Каземиро не было».

Каземиро впервые вышел в стартовом составе «МЮ» в прошедшем матче. Посмотрим, покажет ли он свою лучшую форму под руководством Эрика тен Хага.

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