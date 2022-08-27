«Если мы проиграем, то это на совести Тен Хага». Болельщики разочарованы решением тренера не выпускать Каземиро в основе

Завершился первый тайм матча между «МЮ» и «Сутгемптоном», и болельщики в социальных сетях не перестают выражать недовольство по поводу решения Эрика тен Хага оставить Каземиро на скамейке.

Бразилец только что пополнил ряды «красных дьяволов» за 70 млн фунтов, но в сегодняшнем матче он остался в запасе вместе с Криштиану Роналду и Харри Магуайром.

Болельщики используют Twitter, чтобы выразить свое отношение к решению тренера:

«Мы купили Каземиро, чтобы посадить его на лавку и выпустить Мактомини? Вы должно быть издеваетесь. Что это, черт возьми, такое?! Тен Хаг, ты серьезно?».

«Если мы проиграем, то это будет на совести Тен Хага, который посадил Каземиро на скамейку».

«Где Каземиро??».

«Каземиро место в основе».

«Мактомини в старте, а Каземиро на лавке. Это шутка, да?».

Клубы АПЛ могут использовать до пяти замен в этом сезоне, скорее всего Каземиро выйдет на поле во втором тайме.