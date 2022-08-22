🎥«Глейзеры прикрываются Каземиро»: бразилец прибыл на «Олд Траффорд», что об этом пишут фанаты?

Сегодня утром Каземиро провел прощальную пресс-конференцию, а уже этим вечером прилетел из Мадрида в Манчестер.

Бразилец прибыл на «Олд Траффорд», где, как сообщается, сегодня перед матчем «МЮ» против «Ливерпуля» Каземиро будет представлен как новый игрок «красных дьяволов».

Возле «Олд Траффорда» собралась толпа болельщиков, служба безопасности клуба позаботилась о том, чтобы Каземиро как можно быстрее оказался внутри арены. В Манчестере сейчас неспокойно, руководство «МЮ» опосается протестов, связанных с Глейзерами.

Делимся первыми кадрами Каземиро в Англии:

А вот что в соцсетях пишут фанаты:

«Почему такой игрок переходит к нам именно в день матча против «Ливерпуля»?»

«Фанаты и теперь собираются протестовать? Они видят игрока и не хотят сделать с ним фото?»

«Каземиро тупо прошел через толпу протестующих».

«Ну стадион хотя бы не будет пустым, судя по количеству фанатов».

«Сочувствую Каземиро. Его презентация – прикрытие, защита Глейзеров от протестующих. Он такого не заслуживает».

Сегодняшний день может преподнести много неожиданностей. Игра с «Ливерпулем» сама по себе интригует, но футбольная общественность также будет ждать действий фанатов «МЮ». Откажутся ли они от своей акции протеста?