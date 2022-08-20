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Бруну Фернандеш ответил Агбонлахору, назвавшему его «худшим товарищем по команде»

Габриэль Агбонлахор Габриэль Агбонлахор
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Бруну Фернандеш ответил на критику Габриэля Агбонлахора после того, как экс-игрок «Астон Виллы» называл его «худшим товарищем по команде».

Напомним, что Агбонлахор раскритиковал поведение Бруну на поле.

«Да, у Фернандеша хорошая статистика в АПЛ, он забивает, но, похоже, что он худший товарищ по команде. Каждый раз, когда его одноклубник ошибается, он в раздражении вскидывает руки или смотри на скамейку запасных», - заявил Агбонлахор talkSport.

Бруну ответил, что критика его не беспокоит.

«Честно говоря, меня это не особо волнует. Агбонлахор никогда не играл со мной, он не знает меня», - цитирует португальца Record.

«Я только вчера сказал своей жене, она говорила со мной об интервью, я сказал: «Знаешь,  что меня успокаивает? Всего пару дней назад Хуан Мата, чемпион мира, чемпион Европы, победитель Лиги Чемпионов, выигравший все в Англии сказал мне «Ты лучший из людей, кого я встречал в футболе. Продолжай точно так же, будь собой, оставайся честен и сохраняй свою работоспособность».

«Когда тебе такое говорят….я знаю, кто я. Я требователен к себе и к остальным».

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