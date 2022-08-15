«Дайте ему хотя бы пару лет»: Пол Инс хочет, чтобы «Манчестер Юнайтед» сохранил веру в Тен Хага

«Болельщики должны дать шанс Эрику Тен Хагу, дать ему хотя бы пару лет, чтобы собрать свою команду.

В интервью Safe Betting Sites UK Пол Инс высказался об игре "МЮ" и Эрике тен Хаге.

Юрген Клопп никогда не собирал свою команду в первый год — Клоппу потребовалось два или три года, прежде чем он добился идеального баланса своей команды.

Тен Хагу понадобится как минимум два года, чтобы достичь идеального баланса для команды, которая собирается бросить вызов таким командам, как «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Новый менеджер, все изменится, все будет по-другому — и так оно и будет, но ему нужно время, чтобы реализовать то, что он хочет.

Это займет еще два года. «Челси» строится, «Тоттенхэм» строится, собираются ли они финишировать выше «Ман Сити» и «Ливерпуля»? Я не вижу этого».

Инс последователен в своих словах. Вот что он говорил прошлой зимой:

«Вероятно, чтобы собрать команду, которую они хотят видеть, им придется потратить полмиллиарда фунтов.

Речь шла о том, чтобы сократить отставание от «Сити», «Ливерпуля» и «Челси». У этих команд есть элитные тренеры, и игроки хотят играть за них.

Кого бы мы ни пригласили, это должен быть человек, способный привести футболистов, которые хотят играть в своем стиле. На этот раз «Юнайтед» должен все сделать правильно. Они должны назначить этого тренера и оставить его на 3-4 года».