Фаны «Вест Хэма» бросали в Лингарда фальшивые купюры. Они уверены, что Джесси перешел в «Ноттингем» из-за денег

Во время матча между двумя командами болельщики «Вест Хэма» бросали на поле фальшивые деньги, когда Лингард подошел, чтобы подать угловой.

Лингард заявил, что у него могло бы быть больше денег, если бы он перешел в зарубежную команду.

Он сказал SoccerAM: «Я мог бы уехать за границу за много, много, намного больше денег, денег, меняющих жизнь, так что для меня это просто ерунда.

Мне не очень нравится придавать этому слишком большое значение, это было мое решение, владельцы были очень сильны в своем подходе, чтобы привезти меня сюда. Они убедили меня перейти, постарались, чтобы сделать все возможное.

Когда я вижу такое желание, мне трудно сказать «нет».

Эксперт Sky Sports и бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что Лингард отправился в «Форест» из-за денег.