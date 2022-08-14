Фаны «Вест Хэма» бросали в Лингарда фальшивые купюры. Они уверены, что Джесси перешел в «Ноттингем» из-за денег

Болельщики «Вест Хэма» бросали Джесси Лингарду фальшивые деньги после того, как этим летом игрок решил подписать контракт с «Ноттингем Форест» вместо «Хаммерс».
Лингард стал свободным агентом в конце прошлого сезона после того, как его контракт с «Манчестер Юнайтед» подошел к концу. Предложение вернуться в "Вест Хэм" полузащитнику поступило после успешной аренды в сезоне 20/21.
Однако он решил, что лучше будет перейти в «Ноттингем Форест», который только вышел в АПЛ. Это вызвало гнев фанатов «Вест Хэма».
Фанаты считают, что Лингард выбрал большую зарплату.
Во время матча между двумя командами болельщики «Вест Хэма» бросали на поле фальшивые деньги, когда Лингард подошел, чтобы подать угловой.
Лингард заявил, что у него могло бы быть больше денег, если бы он перешел в зарубежную команду.
Он сказал SoccerAM: «Я мог бы уехать за границу за много, много, намного больше денег, денег, меняющих жизнь, так что для меня это просто ерунда.
Мне не очень нравится придавать этому слишком большое значение, это было мое решение, владельцы были очень сильны в своем подходе, чтобы привезти меня сюда. Они убедили меня перейти, постарались, чтобы сделать все возможное.
Когда я вижу такое желание, мне трудно сказать «нет».
Эксперт Sky Sports и бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что Лингард отправился в «Форест» из-за денег.
Он сказал на The Overlap : «Он пошел туда из-за денег. Я люблю «Ноттингем Форест», они вернулись в АПЛ, но если какой-либо футболист выбирает «Ноттингем Форест» вместо "Вест Хэма" сейчас, значит это из-за денег".
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