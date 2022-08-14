Роналду в скандалах, Рэшфорд промахивается, но эксперт сильнее всех раскритиковал другого игрока «МЮ»

«МЮ» потерпел шокирующее поражение от «Брентфорда» в субботнем матче второго тура АПЛ. Бруну Фернандеш – один из самых влиятельных игроков команды, но вчера на поле был незаметен. По мнению Габриэля Агбонлахора это недопустимо. Эксперт не понимает, почему Фернандеша не критикуют также жестко, как остальных игроков «МЮ».

«Легко тыкать пальцев Харри Магуайра, Роналду, Рэшфорда или Санчо…у Ферандеша хорошая статистика в АПЛ, но похоже, что он худший товарищ по команде».

«Каждый раз, когда его одноклубник ошибается, Фернандеш в раздражении возводит руки к небу, глядя на товарища или на скамейку запасных. Я играл с такими, как он, это жутко раздражает».

«Если бы себя так вел не Фернандеш, а Погба, то пресса бы его уже четвертовала. Ферандешу все сходит с рук. Вы видели, чтобы он хоть что-то сделал в прошедшем матче? Я не помню, когда он в последний раз показывал приличную игру, и он еще и руки к небу возводит».

Бруну Фернандеш перешел в «МЮ» из «Спортинга» в январе 2020 года, забил 50 голов за 127 матчей за «красных дьяволов». Португалец подписал новый контракт, по которому он получает 250 000 фунтов в неделю и взял «8» номер, освободившийся после ухода Хуана Маты.