5 самых «неадекватных» зарплат АПЛ: в списке один бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и трое действующих

Футболисты АПЛ являются одними из самых высокооплачиваемых спортсменов в мире, но не всегда цифры в ведомости соответствуют результатам.

#5 Кепа Аррисабалага («Челси») – 150 000 фунтов стерлингов в неделю

«Челси» сделал Кепу Аррисабалагу самым дорогим голкипером в мире – они подписали его за 72 миллиона фунтов стерлингов в 2018 году. Но испанец пережил жаркое время в своей дебютной кампании – он допустил ряд ошибок, и в конце концов его заменил игрок сборной Сенегала Эдуар Менди, который стал номером один в клубе.

Однако испанец продолжает оставаться одним из самых высокооплачиваемых игроков в составе «Челси». У него контракт до 2025 года, благодаря которому он зарабатывает колоссальные 180 000 фунтов стерлингов в неделю. Эти деньги получает второй вратарь команды, который в прошлом сезоне провел в общей сложности 15 матчей во всех турнирах.

#4 Джесси Лингард («Ноттингем Форест») – 200 000 фунтов стерлингов в неделю

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард присоединился к «Ноттингем Форест» в качестве свободного агента этим летом. У Лингарда была отличная аренда в «Вест Хэм Юнайтед» во второй половине сезона 2020–21, но дальше дело не пошло.

К несчастью для него, весь сезон 2021–2022 годов он провел, играя второстепенную роль в «Манчестер Юнайтед». Лингард провел 21 матч во всех турнирах за «красных дьяволов» в прошлом сезоне, забив два гола и отдав одну результативную передачу.

Это не смутило «Ноттингем Форест» – клуб решил сделать его своим самым высокооплачиваемым игроком этим летом. Лесники дали ему контракт на колоссальные 200 000 фунтов стерлингов в неделю.

№3 Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед») – 250 000 фунтов стерлингов в неделю

Антони Марсьяль — когда он в форме и забивает голы, француз является одним из самых талантливых нападающих в мире. Однако, когда дела идут не по его плану, он начинает выглядеть чуть-чуть деревянным.

Марсьяль забил всего один гол в 11 матчах во всех турнирах за «красных дьяволов» в прошлом сезоне. Впоследствии он был отправлен в аренду в «Севилью» на вторую половину сезона.

В итоге Марсьяль провалился и в «Севилье», забив всего один гол и отдав одну результативную передачу в 12 матчах во всех соревнованиях за андалузцев. Даже после такого ужасного сезона Марсьяль зарабатывает 250 000 фунтов в неделю.

#2 Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед») – 350 000 фунтов стерлингов в неделю

Летом 2021 года «Манчестер Юнайтед» выложил 76,5 миллиона фунтов стерлингов, чтобы подписать молодого вингера Джейдона Санчо из дортмундской «Боруссии». Англичанин отлично играл в команде Бундеслиги, забив 50 голов и отдав 64 передачи в 136 матчах во всех турнирах.

Эти цифры помогли Санчо заключить выгодную сделку с «Манчестер Юнайтед» – теперь зарабатывает 350 000 фунтов стерлингов в неделю на «Олд Траффорд». Но пока Санчо на эти деньги не играет – на данный момент он забил всего пять голов и отдал три результативные передачи в 38 матчах за «Манчестер Юнайтед».

№1 Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед») – 375 000 фунтов стерлингов в неделю

Давид де Хеа был одним из лучших вратарей мира в свои лучшие годы. Но испанец, который провел в «Манчестер Юнайтед» 11 лет, уже не так надежен, как раньше. Де Хеа получил много критики за свою неспособность управлять своими защитниками, он не любит выходить из ворот, слишком часто прижимается к линии, что очень мешает организации обороны команды.

Испанец подписал четырехлетний контракт в 2019 году, по которому он зарабатывает колоссальные 375 000 фунтов стерлингов в неделю.