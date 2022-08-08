«Как и Погба, он не может справиться с давлением»: Сунесс раскритиковал Марсьяля

Грэм Сунесс раскритиковал Антони Марсьяля и заявил, что новый тренер «МЮ» Эрик тен Хаг не может положиться на француза:

«Клуб не купил никого, кто мог бы реально перевернуть игру. Так что теперь тренер вынужден полагаться на уже имеющихся игроков, а вы смотрите на кого-то вроде Антони Марсьяля. Сколько возможностей собирается получить этот молодой человек, чтобы стать игроком «Манчестер Юнайтед»? Как по мне, он уже доказал, что не подходит клубу. Он не может справиться с давлением в «Манчестер Юнайтед», как и Поль Погба. Они обы настоящие футболисты, у них есть качества, которых нет у многих игроков. Но они почему-то сами выбирает, когда демонстрировать свои способности. Когда ты играешь за большой клуб, ты не можешь себя так вести. Когда ты выступаешь за большую команду, каждый матч для тебя становится, как финал Кубка. Эти игроки не готовы к этому, они не готовы к борьбе. Грубо говоря, они изворотливы, на них нельзя положиться, и точка. Не думаю, что Марсьяль заслуживает доверия, не сказал бы, что на него когда-либо можно было положиться».

Это, скажем прямо, крайне категоричная точка зрения. Марсьяль неплохо показал себя во время предсезонки, но еще не успел проявить себя в этом сезоне. Возможно, ему все же стоит дать шанс?