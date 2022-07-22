Рейтинг форвардов «МЮ»: от худшего к лучшему

В настоящее время в распоряжении Тен Хага находятся девять форвардов основной команды «МЮ».

Попробуем рассмотреть каждого футболиста, чтобы оценить атакующую мощь команды Тен Хага в грядущем сезоне.

Худший

Таит Чонг

В декабре Чонгу исполнится 23 года, серия неудачных аренд показала, что пока голландец не способен играть на высшем уровне.

Середняки

Антони Марсьяль

Марсьяль наслаждается звездной предсезонной кампанией под руководством Тен Хага, но еще слишком рано говорить о том, что француз вернулся к своей лучшей форме.

Маркус Рэшфорд

Рэшфорд отличился дважды в двух предсезонных играх, но англичанину нужно забивать гораздо чаще в официальных матчах, чтобы вернуть себе доверие клуба после провального сезона 2022/23.

Энтони Эланга

20-летний Эланга уже является основным игроком сборной Швеции, но Тен Хаг, похоже, не очень высоко оценивает футболиста. Возможно, в следующем сезоне Энтони отправится в аренду.

Алехандро Гарначо

Гарначо всего 18 лет, он классно играет за молодежку сборной Аргентины, однако он еще слишком юн для регулярного выступления в основе «МЮ». Нужно дать Алехандро время, в перспективе он может стать отличным игроком основы.

Шола Шортайр

Тен Хаг решил не включать Шортайра в предсезонный состав «МЮ», но 18-летний игрок, безусловно, крайне перспективен.

Хороший

Джейдон Санчо

Санчо долго привыкал к АПЛ, но сейчас 22-летний футболист, похоже, готов стать ключевым игроком «Манчестер Юнайтед» и вернуть себе место в сборной Англии перед чемпионатом мира.

Мэйсон Гринвуд

Многие тренеры «Манчестер Юнайтед» старались сделать из Гринвуда одного из лучших выпускников академии в истории клуба, но на данный момент Мэйсон отстранен от футбола до вынесения решения по делу об изнасиловании.

Лучший

Криштиану Роналду

Хотя в настоящее время португалец стремится покинуть «Олд Траффорд», Криштиану Роналду остается единственным нападающим мирового класса в «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» многое потеряют, если Криш все же найдет себе новый клуб этим летом.