«Он смыл в унитаз 3 года своей карьеры»: владелец «Кристал Пэлас» жестко прошелся по Лингарду

Лингард покинул «Юнайтед» в конце сезона 21/22, проведя 11 лет в клубе.
Полузащитник забил победный гол в финале Кубка Англии 2016 года против «Пэлас» на «Уэмбли». В общей сложности полузащитник провел за «Юнайтед» 232 матча, забив 35 голов.
К концу своего пребывания в «Юнайтед» 29-летнего игрока часто критиковали за его выступления, празднование голов и его интересы вне поля, включая бренды одежды и видео в TikTok.
Он был отдан в аренду «Вест Хэму» в 2021 году, и за время в «Хаммерс» Лингард был в отличной форме, в 16 матчах за клуб он забил 9 голов.
Несмотря на то, что он является одним из самых талантливых игроков, вышедших из «Юнайтед», владелец "Кристал Пэлас" Саймон Джордан считает, что Лингард потратил впустую последние несколько лет своей карьеры.
Он сказал talkSPORT: «Он потратил три года своей карьеры и смыл их в унитаз, потому что не принял того факта, что на самом деле его недостаточно высоко ценят в «Манчестер Юнайтед».
Джордан добавил: «Я запомню Джесси Лингарда по его видео в TikTok».
После своего ухода из «Юнайтед» Лингард был связан с переходами в другие клубы Премьер-лиги, включая «Эвертон» и «Ньюкасл», а также с возможным возвращением в «Вест Хэм».
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