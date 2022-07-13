«Он смыл в унитаз 3 года своей карьеры»: владелец «Кристал Пэлас» жестко прошелся по Лингарду

Полузащитник забил победный гол в финале Кубка Англии 2016 года против «Пэлас» на «Уэмбли». В общей сложности полузащитник провел за «Юнайтед» 232 матча, забив 35 голов.

К концу своего пребывания в «Юнайтед» 29-летнего игрока часто критиковали за его выступления, празднование голов и его интересы вне поля, включая бренды одежды и видео в TikTok.

Он был отдан в аренду «Вест Хэму» в 2021 году, и за время в «Хаммерс» Лингард был в отличной форме, в 16 матчах за клуб он забил 9 голов.

Несмотря на то, что он является одним из самых талантливых игроков, вышедших из «Юнайтед», владелец "Кристал Пэлас" Саймон Джордан считает, что Лингард потратил впустую последние несколько лет своей карьеры.