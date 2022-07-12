«МЮ» развалил «Ливерпуль» в первом тайме Тен Хага. Забивали те, кто редко отличался в прошлом сезоне

«МЮ» прямо сейчас играет товарищеский матч против «Ливерпуля» в Бангкоке.
Тен Хаг в своем дебютном матче выбрал такой стартовый состав:
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Далот, Линделеф, Варан, Шоу, Мактомини, Фред, Фернандеш, Санчо, Марсьяль, Рэшфорд.
А вот кто противостоял им в команде Юргена Клоппа.
«Ливерпуль»: Алиссон, Мабайя, Филлипс, Гомес, Чемберс, Хендерсон, Мортон, Карвалью, Эллиотт, Диас, Фирмино.
И первый тайм для Тен Хага получился феерическим. «МЮ» забил трижды, и не пропустил.
Открыл счет Джейдон Санчо. Воспользовался бардаком в обороне «Ливерпуля:
The calmest man in the house. That’s our @Sanchoooo10! 🥶🤙#MUFC || #MUTOUR22— Manchester United (@ManUtd) July 12, 2022
Второй гол – на счету Фреда. Шикарно перебросил Алиссона.
An audacious lob from @Fred08Oficial made it 2-0 in Thailand 🤩🇧🇷#MUFC || #MUTOUR22— Manchester United (@ManUtd) July 12, 2022
Третий – Марсьяль! Энтони наконец вернулся. Обокрал защитника, убежал и красиво переиграл вратаря. Такого от француза мы давно не видели:
The press 👊 The finish ⚡️ Love this from you, @AnthonyMartial 😎#MUFC || #MUTOUR22— Manchester United (@ManUtd) July 12, 2022
Интересно, что забивали именно те, кто делал это очень редко по ходу прошлого сезона. Посмотрим, что покажут другие игроки во втором тайме.
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