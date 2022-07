«МЮ» развалил «Ливерпуль» в первом тайме Тен Хага. Забивали те, кто редко отличался в прошлом сезоне

«МЮ» прямо сейчас играет товарищеский матч против «Ливерпуля» в Бангкоке.

Тен Хаг в своем дебютном матче выбрал такой стартовый состав:

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Далот, Линделеф, Варан, Шоу, Мактомини, Фред, Фернандеш, Санчо, Марсьяль, Рэшфорд.

А вот кто противостоял им в команде Юргена Клоппа.

«Ливерпуль»: Алиссон, Мабайя, Филлипс, Гомес, Чемберс, Хендерсон, Мортон, Карвалью, Эллиотт, Диас, Фирмино.

И первый тайм для Тен Хага получился феерическим. «МЮ» забил трижды, и не пропустил.

Открыл счет Джейдон Санчо. Воспользовался бардаком в обороне «Ливерпуля:

Второй гол – на счету Фреда. Шикарно перебросил Алиссона.

Третий – Марсьяль! Энтони наконец вернулся. Обокрал защитника, убежал и красиво переиграл вратаря. Такого от француза мы давно не видели:

Интересно, что забивали именно те, кто делал это очень редко по ходу прошлого сезона. Посмотрим, что покажут другие игроки во втором тайме.