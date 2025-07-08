🚨 У Рэшфорда забрали 10-й номер! И отдали Кунье – фанаты в шоке 😲

Если вы еще надеетесь, что Маркус Рэшфорд останется в «Манчестер Юнайтед», то самое время одуматься.

Сегодняшнее решение клуба явно говорит об обратном.

Матеус Кунья, дорогостоящий новичок «красных дьяволов», будет выступать под десятым номером. Да, его отберут у Рэшфорда.

В заявлении «МЮ» сказано: «Матеус Кунья будет носить футболку №10». Ни слова об англичанине.

Фанаты неожиданно возмущены.

💭 «Полное неуважение к Рэшфорду».

💭 «Пожалуйста, продайте клуб тем, кто его любит».

💭 «Стыдно, что этот клуб так не уважает Рэшфорда».

💭 «Зачем так поступить с выпускником нашей академии?»

💭 «Позор».