Эрик Тен Хаг вернул правило сэра Алекса Фергюсона в свой первый день в «МЮ»

В понедельник Тен Хаг провел первую тренировку с командой, поскольку несколько игроков «МЮ» уже вернулись после каникул.

Голландец прибыл на базу в 8 утра, вскоре после Стива Маккларена. По данным Manchester Evening News, Тен Хаг уже применил одно из строгих правил легендарного сэра Алекса.

В первый день одна группа футболистов прибыла к 9.30, а другая к 11.30. Многие из них уже были на базе в пятницу, чтобы пройти обязательное медицинское обследование и потренироваться в зале перед двухчасовым занятием на поле в понедельник.

На второй день тренировок Эрик тен Хаг потребовал от игроков явиться на базу к 9 утра – именно такого расписания придерживался сэр Алекс Фергюсон на протяжении 26 лет в клубе.

Оле-Гуннар Сульшер разрешал игрокам приезжать к 10 утра, методы норвежца считались довольно мягкими.

Тен Хаг также призвал игроков есть и проводить вместе время после тренировок, чтобы укреплять связь в раздевалке.

Еще одним указанием Тен Хага стала стрижка газона. Согласно The Mirror, Тен Хаг поручил персоналу подстричь траву ровно до 15 мм.