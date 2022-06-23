«Хватит быть ногомячистами! Вы здесь, чтобы играть в футбол, а не снимать его!» Бруну отчитывает молодежь «МЮ» на базе

От португальского полузащитника досталось Фреду и Алексу Теллесу.

В недавнем видео для канала O Clube Football Алекс Теллес показывает фанатам один день из своей жизни - от завтрака с семьей до тренировок и видеоигр.

В одном из эпизодов Фред и Теллес встречаются на парковке тренировочной базы «МЮ». Пока молодые игроки «дьяволов» только идут по парковке, Бруну на заднем плане уже полностью экипированный идет на поле начинать тренировку.

Португалец оборачивается и кричит своим партнерам: «Хватит быть такими ногомячистами (от англ. – «ballers»)! Вы здесь, чтобы играть в футбол, а не снимать его».

По видео непонятно, шутил ли португалец или серьезно отчитывал одноклубников, но может им действительно стоит приезжать на тренировку пораньше?

Отметим, что недавно Бруну Фернандеш сорвался в матче Лиги Наций - Португалия играла со Швейцарией. Полузащитник тогда истерил и ругался со швейцарцами после своей замены.