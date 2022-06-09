Эрику Тен Хагу посоветовали дать игрокам «МЮ» выбрать команду для его первого матча в качестве главного тренера

Предшественникам Эрика Тен Хага Оле-Гуннару Сульшеру и Ральфу Рангнику так и не удалось взять трофей с командой. Задача бывшего тренера «Аякса» вывести клуб из кризиса.

По окончании сезона «МЮ» занял только шестую строчку в АПЛ, а в течение года ходило множество разговоров о разладе в раздевалке и о том, что игроки хотят покинуть «Олд Траффорд».

Изначально разговоры о том, что Тен Хагу стоит дать возможность игрокам «МЮ» выбрать состав на его первый матч, велись в шутку, но Питер Крауч счел, что на самом деле, это может быть полезным решением.

«Я думаю, что Тен Хаг должен сделать это. Он должен сказать: «Вы играли позорно и обвиняли всех вокруг, а теперь решите это между собой. Выберете состав на матч, как вы считаете нужным. Примите это решение вместе, как команда».

«Я считаю, что это может сплотить игроков, а Тен Хаг сделает свои выводы».

«Думаю, это сработает. Никто не захочет проиграть, когда тренер возлагает на вас ответственность, говоря: «Это ваша задача, я буду наблюдать, но вся ответственность на вас».

Игроки «МЮ», не находящиеся в расположении сборных, вернутся к тренировкам 27 июня.

«МЮ» встретится с «Ливерпулем» в предсезонке в Банкоке 12 июля – это будет первый матч команды под руководством Эрика Тен Хага.