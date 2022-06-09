United Tweets
Блог

Классный жест Джесси Лингарда: две бутылки шампанского на мальчишник фаната

Джесси Лингард Джесси Лингард
Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Джесси Лингард отлично проводит каникулы в США. В сеть попали кадры с футболистом, замеченным болельщиками.

«Мы были в клубе Marquee в Вегасе на мальчишнике моего друга, когда наткнулись на Джесси Лингарда. Несколько парней из нашей компании были фанатами «МЮ», так что они чуть с ума не сошли, у моего друга Дина вообще сезонный билет на «Олд Траффорд», - рассказывает участник истории.

«Джесси Лингард поболтал и сфоткался со всеми, а потом купил нам две бутылки шампанского на мальчишник».  

Классный жест от Лингарда, чей сезон в «МЮ» сложился не лучшим образом. Футболист покидает «МЮ» после 20 лет в клубе, его следующий шаг пока неизвестен.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные