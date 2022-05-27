Джон Мерто: «Эрику близки ценности «Юнайтед»

Футбольный директор “Юнайтед” Джон Мерто рассказал о том, почему клуб остановил свой выбор именно на Эрике тен Хаге.

«Эрик был замечательным выбором среди множества кандидатов на должность главного тренера “Юнайтед”, - сказал Мерто на Форуме болельщиков, который прошел на прошлой неделе. - Во время беседы он изложил свое долгосрочное видение по созданию успешной команды с захватывающей игрой».

«Взгляды Эрика наиболее близки к идентичности и целям “Манчестер Юнайтед”, которые включают приверженность атакующему футболу и развитие молодых игроков».

«Он показал свою страсть, энергию и энтузиазм, принимая этот вызов. При этом он является настоящим победителем, что и доказал в “Аяксе”. Тем не менее, болельщики должны набраться терпения, так как Эрик только начинает строить свою команду. Прошедший сезон был разочаровывающим, но мы все полны решимости добиться значительного улучшения в следующем году. Раннее назначение нового главного тренера даст нам ясность и уверенность в завтрашнем дне».

Мерто также рассказал о том, что за кулисами клуба происходит множество изменений, которые призваны усилить поддержку игроков и тренеров. В частности, Мерто укрепляет и организовывает структуры и процессы скаутского отдела и отдела рекрутинга.

Рассказал Мерто и о том, что клуб назначил директора по научным данным, что улучшит способность использовать эти данные при подготовке к матчам и поиске игроков.

Также ведется планирование масштабной реконструкции тренировочных объектов на базе в Каррингтоне, которая позволит клубу оставаться на уровне мировых стандартов.

«Мы должны убедиться в том, что мы создаем правильную среду и культуру, в которых игроки смогут максимально раскрыть свой потенциал», - сказал Мерто.

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