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«Вест Хэм» хочет вернуть Джесси Лингарда бесплатно

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«Вест Хэм» хочет заполучить Джесси Лингарда этим летом, как свободного агента, сообщает BBC.

В прошлом сезоне англичанин провел 21 матч за «МЮ» в различных турнирах, дважды забив в Премьер-лиге. Он пытался заполучить место в основе, что привело к недовольству среди его окружения. Его брат также добавил масла в огонь, обвинив «МЮ» в том, что с Джесси не попрощались «должным образом».

Лингард провел вторую половину сезона 2020/21 в аренде в «Вест Хэме», забив девять голов и отдав четыре результативные передачи в 16 играх.

«Вест Хэм» хотел выкупить игрока, но Лингард остался, чтобы бороться за свое место на «Олд Траффорд».

Возвращение в лондонский клуб было бы для него хорошим вариантом, учитывая, что ранее он успешно работал под руководством Дэвида Мойеса.

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