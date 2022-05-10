Стало известно сколько «МЮ» может сэкономить на зарплатах после увольнения Погба, Лингарда и еще четырех игроков

«Манчестер Юнайтед» намерен расстаться с Полом Погба, Неманьей Матичем, Джесси Лингардом, Хуаном Матой, Эдинсоном Кавани и Ли Грантом, контракты которых истекут менее чем через пару месяцев.

По словам Сэмюэля Лакхерста, главного обозревателя «Манчестер Юнайтед» для MEN, это означает, что годовой фонд заработной платы «Юнайтед» уменьшится примерно на 50 миллионов фунтов стерлингов.

Конечно, зарплата Погба является самой большой нагрузкой: годовая зарплата француза составляет более 15 миллионов фунтов. Кавани также близок к зарплате в 13 миллионов фунтов год.

Хуан Мата, сыгравший в этом сезоне 11 игр, зарабатывает более 8 миллионов фунтов стерлингов в год. Ходят слухи, что годовой заработок Матича превышает 6 миллионов фунтов, в то время как Лингард зарабатывает скромные 3,9 миллиона. Между тем, четвертый вратарь «Юнайтед» Грант, как утверждается, заключил с клубом контракт на 1 560 000 фунтов в год.