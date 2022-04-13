5 игроков «МЮ», которые могут потребовать повышения зарплаты, если Погба будет зарабатывать 500 000 фунтов в неделю

У «Манчестер Юнайтед» есть ряд высококлассных игроков, чьи контракты истекают следующим летом.

Этим летом «красные дьяволы» могут потерять по крайней мере трех игроков: Эдинсон Кавани, Поль Погба и Джесси Лингард, как ожидается, уйдут.

Однако были сообщения о новом контракте Погба, по которому он будет зарабатывать 500 000 фунтов стерлингов в неделю.

Если это произойдет, вот пять игроков, которые могут потребовать повышения заработной платы.

Бруну Фернандеш

Бруну ни в коем случае не идеальный игрок, и у него есть свои недостатки на поле. Он может быть очень эмоциональным, но это не обязательно плохо.

С момента попадания в «МЮ» он забил 45 голов и отдал 38 результативных передач.

Недавно Бруну подписал новый пятилетний контракт, но если Погба получает 500 000 фунтов стерлингов в неделю, Бруно наверняка заслуживает больше 250 000 фунтов стерлингов в неделю?

Фред

Фред, наверное, самый скромный и трудолюбивый игрок в нынешнем составе «МЮ».

Он защищается, как зверь, а также продемонстрировал способность вносить свой вклад с передачами и голами.

Он занял свое место в основе под руководством Ральфа Рангника, и, конечно же, будущий тренер Эрик тен Хаг оценил бы такую рабочую лошадку, как Фред.

Сообщается, что бразилец зарабатывает 120 000 фунтов стерлингов в неделю, что намного меньше, чем мог бы получить Погба.

Виктор Линделеф

Выступления Линделефа часто остаются незамеченными, но не раз Линделоф выступал лучше, чем Магуайр, и даже спасал его от неловких ситуаций.

В сезоне 2017/18 он сыграл 17 раз в Премьер-лиге, но с тех пор каждый сезон он играл более 25 раз, что свидетельствует об уверенности в нем тренеров.

Как и Фред, Линделоф тоже получает еженедельную заработную плату в размере 120 000 фунтов стерлингов.

Люк Шоу

Форма Шоу временами может быть нестабильной, но сейчас он бесспорный выбор «МЮ» в качестве левого защитника.

Он в клубе дольше, чем большинство нынешних игроков, и у него гораздо больше опыта в Премьер-лиге.

Шоу находится в очереди на новый контракт с «Юнайтед» — зачем ему отказываться от повышения зарплаты, когда Погба получает полмиллиона фунтов?

Давид Де Хеа

И, наконец, пожалуй, никто не заслуживает повышения зарплаты больше, чем Де Хеа.

Он - номер один в «МЮ» уже более десяти лет. Испанец, вероятно, является причиной того, что в этом сезоне команда провела несколько сухих матчей. С линией защиты, возглавляемой Магуайром, Де Хеа часто приходится делать несколько безумных сейвов.

Он уже зарабатывает 350 000 фунтов стерлингов в неделю, но, основываясь только на его преданности делу, опыте и вкладе, Де Хеа может требовать гораздо больше.