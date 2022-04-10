Рангник считает Фреда недооцененным игроком

Временный тренер «Манчестер Юнайтед» не удивлен тем, что Фред превратился в одного из ключевых игроков команды в этом сезоне.

«Если вы хотите играть в проактивный футбол, тогда у него есть много качеств, необходимых вам, - сказал Рангник о Фреде. – Он всегда пытается выиграть мяч и всегда активен».

На прошлой неделе Фред сравнял счет во встрече с «Лестером» в своей 100-й игре в Премьер-лиге и во второй раз подряд был признан лучшим игроком матча в составе «красных дьяволов».

Фред забил пять голов в своих первых 87 матчах Премьер-лиги за «Юнайтед», а в следующих 13 отметился 13 забитыми мячами.

«Он один из самых недооцененных игроков, когда речь идет о игре с мячом», - добавил Рангник.

«Он может забивать голы, делать голевые передачи, и именно поэтому он регулярно играет за сборную Бразилии».

«Я не удивлен его развитием».