Австрия опровергла слухи о переговорах с Рангником

Федерация футбола Австрии опровергла слухи о секретных переговорах с наставником «Манчестер Юнайтед» Ральфом Рангником.

Как известно, Рангник взялся тренировать «Юнайтед» в остатке сезона, после чего должен перейти на роль консультанта «красных дьяволов».

На текущей неделе в прессе появилась информация, что Рангнику поступило предложение продолжить тренерскую карьеру, возглавив сборную Австрии вместо работы консультантом на «Олд Траффорд».

Утверждалось, что директор Федерации футбола Австрии Петер Шеттель специально летал в Манчестер в минувший понедельник, чтобы встретиться с 63-летним немцем.

Однако сегодня Федерация футбола Австрии выпустила официальное заявление, заявив, что никакой встречи Шеттеля и Рангника не было.