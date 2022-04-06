Кто из игроков «МЮ» уничтожил больше всего атак соперника в этом сезоне — это не Магуайр или Варан

«Манчестер Юнайтед» проводит не лучший сезон, но несколько игроков действительно выделялись.

Харри Магуайр и Рафаэль Варан были громкими трансферами прибыли на «Олд Траффорд», но когда доходит до дела, есть один игрок, который легко их обыгрывает.

И это не кто иной, как Фред. Именно так – бразилец уничтожил большинство атак соперника «красных дьяволов» в этом сезоне.

Согласно статистике WhoScored, Фред совершил наибольшее количество перехватов в составе «МЮ» (30 перехватов в 24 играх Премьер-лиги).

Скотт Мактомини занимает второе место (28), за ним следуют Магуайр (24) и Неманья Матич (20).

Что касается подкатов, Фред снова лидирует, совершив в общей сложности 59 отборов (112 попыток). Тем не менее, его также обыгрывали 53 раза, что показывает, что он не так эффективен, как может потребоваться, даже если он продемонстрировал готовность выкладываться на полную.

Даже Мактомини сделал 59 подкатов, но за меньшее количество попыток (87).