«Ночь, которую запомнят»: статистика, подчеркивающая влияние Фреда на победу Бразилии над Чили

Фред вышел в «основе» в победном матче Бразилии над Чили со счетом 4:0 и отыграл 82 минуты, прежде чем был заменен.
После победы нападающий «Манчестер Юнайтед» написал в Твиттере: «Ночь, которую запомнят навсегда. Я благодарю Бога за то, что он дал мне такие моменты. «Маракана» заполнена + бразильская команда = <3 <3».
Вот статистика его успешного выступления:
– 40 касаний
– точность паса 89%
– 1 ключевой пас
– выиграно 2/3 наземных дуэлей
– 2 отбора
Фред также стал опорой Ральфа Рангника в этом сезоне, и статистика подтверждает это.Он забил три гола и отдал четыре голевые передачи в Премьер-лиге в сезоне 2021/22.
Noite para ficar guardada sempre na memória. Agradeço a Deus por me proporcionar momentos como esse. Maracanã lotado + Seleção Brasileira = 💚💛 pic.twitter.com/OrKKXk9zj7— Fred Rodrigues (@Fred08oficial) March 25, 2022
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