«Ночь, которую запомнят»: статистика, подчеркивающая влияние Фреда на победу Бразилии над Чили

Фред вышел в «основе» в победном матче Бразилии над Чили со счетом 4:0 и отыграл 82 минуты, прежде чем был заменен.

После победы нападающий «Манчестер Юнайтед» написал в Твиттере: «Ночь, которую запомнят навсегда. Я благодарю Бога за то, что он дал мне такие моменты. «Маракана» заполнена + бразильская команда = <3 <3».

Вот статистика его успешного выступления:

– 40 касаний

– точность паса 89%

– 1 ключевой пас

– выиграно 2/3 наземных дуэлей

– 2 отбора

Фред также стал опорой Ральфа Рангника в этом сезоне, и статистика подтверждает это.Он забил три гола и отдал четыре голевые передачи в Премьер-лиге в сезоне 2021/22.