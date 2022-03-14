«Он следит за собой и своим телом»: Рангник не беспокоится о том, что 37-летний Роналду не восстановился перед матчем с «Атлетико»

Выступая перед СМИ в понедельник, Ральф Рангник сказал: «Меня не беспокоит, что Криштиану Роналду не смог восстановиться».

«Он всегда был человеком, который заботится о себе и своем теле. Он знает, что делать. Сможет ли он забить еще три гола, посмотрим».

«В целом его игра против «Тоттенхэма» была хорошей, если не очень хорошей. Это то, что мы надеемся снова увидеть от него завтра вечером. Но это касается не только Криштиану, это касается всей команды».

Ожидается, что Роналду попадет в стартовый состав завтрашнего матча с «Атлетико» в Лиге чемпионов, всего через три дня после матча с «Тоттенхэмом» в Премьер-лиге.

37-летний нападающий заставил своих критиков замолчать, сделав хет-трик в ворота «Шпор», но еще неизвестно, сможет ли он полностью восстановиться к моменту, когда должен выиграть матч с «Атлетико».