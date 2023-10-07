Кэти Фергюсон в жизни сэра Алекса: отговорила от «Тоттенхэма», продлила карьеру на 11 лет и привила легендарную традицию

Огромная утрата в жизни Алекса Фергюсона: умерла его жена Кэти, вместе они прожили 57 лет.

Кэти практически не появлялась на публике. В основном о ней узнавали из автобиографий Фергюсона и благодаря редким вопросам в интервью. Тем ценнее эти истории: каждая описывает колоссальную роль Кэти в карьере легендарного тренера. И говорит о глубоких чувствах, которые пара питала друг к другу.

В последний момент отговорила Фергюсона от «Тоттенхэма»

В 1984 году Фергюсон встретился с президентом «Тоттенхэма» Ирвингом Сколаром. Лондонцы жаждали подписать 43-летнего шотландца из «Абердина», новоиспеченного победителя Кубка кубков. Об условиях контракта договорились, руки пожали. Но переход сорвался.

В свежей книге Мартина Клоука и Алекса Финна Still Dreaming про историю «Тоттенхэма» поступок Фергюсона объяснили нежеланием Кэти жить в Лондоне. Она и уговорила мужа остаться в Абердине.

Спустя два года Фергюсон все же убедил жену на переезд в Англию. В Манчестере он провел 26 лет и завоевал 38 трофеев, «Тоттенхэм» за это время сменил 16 главных тренеров, победив только в Кубке Англии и дважды в Кубке лиги.

Спасла карьеру в 2002-м

В 2001-м Фергюсон устал от футбола и хотел больше времени проводить с семьей. Он решил завершить карьеру, но в глубине души надеялся, что Кэти отговорит:

«В ту рождественскую ночь 2001 года я лег на диван, включил телевизор и задремал. На кухне назревал мятеж. Главный мятежник подошел и разбудил меня, пнув по ноге. В дверном проеме я различил три фигуры, которые затем выстроились в шеренгу. Это были мои сыновья.

«У нас только что было обсуждение, – сказала Кэти. – Мы решили, что ты не уходишь из футбола».

Пока я пытался понять, что происходит, у меня не было желания возражать ей.

«Во-первых, с твоим здоровьем все в порядке, – продолжила она. – Во-вторых, ты не будешь мешаться мне дома под ногами. В-третьих, ты слишком молод для пенсии».

Это решение сделало карьеру сэра Алекса по-настоящему великой и культовой.

В 2013 году Фергюсон уже окончательно завершил карьеру, но сделал это ради жены, которая потеряла сестру: «Она лишилась Бриджет, которая была для нее сестрой и лучшим другом. Сейчас Кэти часто находится в одиночестве, и я думаю, что задолжал ей свое личное время.

Моя жена была ключевой фигурой на протяжении всей карьеры, она давала мне твердую почву под ногами и обеспечивала поддержку. Когда я сказал, что на этот раз принял окончательное решение уйти, у нее не было никаких возражений. Я знал, что она хотела этого».

Привила любовь к вину

Вы наверняка помните про душевную традицию Фергюсона пить вино с соперниками. О ней он рассказал в 2014-м:

«Я всегда приглашал тренера соперника выпить бокал вина. Соперничество с некоторыми из них было напряженным, но нужно найти момент и сказать: «Игра есть игра – но необходимо продолжать жить своей жизнью».

Любовь к вину сэру Алексу привила Кэти, еще в далеком 1991-м, когда попросила его найти новое увлечение. Понимая, что давление в конечном итоге сломает мужа, она призвала его развивать интересы вне футбола: его хобби стали скачки и энофилия – любовь к вину.

«В жизни настало время, когда мне нужно было какое-то увлечение. Жена сказала, что я становлюсь одержимым футболом.

Помню годовщину нашей свадьбы, когда мне было где-то 33 года, и я купил бутылку вина за 15 фунтов. Принес ее домой, и Кэти спросила: «Сколько ты за это заплатил?» Я назвал цену 15 фунтов. «15 фунтов!» – возмутилась она. – Ты что, с ума сошел?» – вспомнил Ферги.

Сначала Кэти думала, что Фергюсон бандит. Явно не любовь с первого взгляда

В документальном фильме «Сэр Алекс Фергюсон: никогда не сдавайся», который снял его сын Джейсон, великий шотландец поделился историей знакомства с Кэти. Фергюсон был многообещающим футболистом и одновременно подрабатывал на фабрике по производству печатных машинок:

«Мне было 22. Однажды друг сказал, что на работу пришла новенькая, очень красивая девушка. Но на днях я получил травму на футболе, и на моем лице был пластырь. Когда познакомился с ней, она подумала, что я какой-то гангстер или боксер».

Кэти добавляет: «Я подумала, что он бандит. Затем узнала, что он футболист, но этот факт для меня ничего не менял…

Помнится, мы пошли в кинотеатр на одном из первых свиданий, он купил мне коробку конфет и съел все сам. А когда мы уходили, он купил мне местную газету. Такой у меня был романтический день».

Друг Фергюсона вспоминает: «Он был отвязным красивым парнем и менял девушек как перчатки. Но когда Алекс познакомился с Кэти, я понял, что вот она – девушка его мечты».

Фергюсон жалеет, что не защитил Кэти после вопросов о ее вере

В 1966 году в Глазго полыхала вражда между католиками и протестантами. Кэти была католиком, Фергюсон – протестантом. Когда речь зашла о месте бракосочетания, родители молодоженов не хотели уступать друг другу. В итоге пара расписалась в загсе тайно.

Через год после свадьбы Фергюсон перешел из «Дамферлина» в протестантский «Рейнджерс» – клуб, за который болел с детства. Директор во время переговоров поинтересовался его женой Кэти – выразил надежду, что пара расписалась в загсе, а не в католической часовне. Фергюсон до сих пор жалеет, что ответил ему как есть, а не послал куда подальше:

«Я подвел жену, когда разговор зашел на эту тему. Надо было сказать директору идти к черту с такими вопросами. Расписаться в загсе для нас было просто и логично, но я должен был защитить ее веру».

Кэти раздражал кардиган Фергюсона в последние годы карьеры

Фергюсон считал черный кардиган счастливым и надевал практически на каждый матч в трех последних сезонах. Он не нравился Кэти, и после завершения карьеры она сразу попросила избавиться от надоедливой вещи.

«Фергюсон любил этот джемпер и всегда снимал его перед послематчевым интервью. Однажды он обмолвился, что его миссис ненавидит эту вещь и годами просит выкинуть», – рассказал источник из «Юнайтед».

Фергюсон не хотел расстраивать Кэти после ухода из футбола и через месяц передал кардиган в музей «Манчестер Юнайтед».

После инсульта Фергюсон написал Кэти письмо с благодарностью и сожалениями

5 мая 2018 года сэру Алексу сделали срочную операцию в связи с кровоизлиянием в мозг. Врачи давали шотландцу 20% шансов, сам Ферги не был уверен, что выживает.

Во время восстановления он написал Кэти письмо из больницы, со словами, которые не решался сказать ранее:

«Кэти, я горжусь тобой и твоей решимостью. Все эти годы ты проявляла невероятную силу, и сейчас мое сердце молится за жизнь. Я не сдаюсь. Я был слаб и одинок, скучал по тебе и по твоему свету. Я горжусь тобой и сыновьями. Ты контролировала их и воспитывала, когда я был слишком занят работой».

Позже в документальном фильме Фергюсон признался: «Возможно, это письмо – извинение за всю мою жизнь. Кэти – причина всех моих успехов. Она многим пожертвовала, чтобы поддерживать меня на все 100%.

53 года в браке, и это говорит о многом. Ты принесла много жертв в нашем браке и многое терпела».

Фото: /IAN KINGTON, ANDREW YATES; /Alex Livesey, Stu Forster