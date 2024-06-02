Кто забивал победные голы в финалах Кубка России? Тест на память

Сегодня «Зенит» и «Балтика» сыграют в финале Кубка России. Чей-то удар принесет последний трофей уходящего сезона.

Вспомните, кто забивал победные голы в предыдущих розыгрышах?

В качестве подсказки – год и клуб-победитель. В финалах, которые дошли до серии пенальти, вспоминаем автора решающего удара с точки.

Результаты теста пишем в комментарии. Начали!

Фото: РИА Новости /Павел Лисицын