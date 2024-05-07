«Боруссия» из финала ЛЧ-2013 – вспомните всю команду Клоппа?
В 2013-м дортмундская «Боруссия» добралась до финала Лиги чемпионов, там проиграла «Баварии» – 1:2. Вспомните всех футболистов, которых задействовал Юрген Клопп в том турнире?
Позиция, национальность и количество матчей – подсказки. Результаты теста пишите в комментарии. Время пошло!
Из важных наверно только Коля подзабыл, хотя помню, что был опорник-ветеран да ещё и капитан
Кучу времени пытался вспомнить 2-ого нападающего с именем на Ш...
Битенкура смог бы вспомнить, а вот Кирх анриал.
Вспомнил, что там был бразилец с дефолтным именем, даже вспомнил как он выглядит, но имя без шансов. А так всех, кто сыграл больше 9 матчей, костяк, получается + Шахин + Перешич
Шибера, Битенкура, Ляйтнера, Кирха точно бы не вспомнил
Из основы не вспомнил только Келя и Перишича.
Плюс Кирх, Ляйтнер, Битенкур, Шибер
Из игроков основы забыл Шмельцера, Суботича и Бендера. Некоторые фамилии даже не слышал. Скупая слеза ностальгии прошла у меня, когда вспомнил легендарную Боруссию Клоппа. Камбэк с Малагой, покер Левандовски Реалу и драматичный финал на Уэмбли- уже классика Лиги Чемпионов.