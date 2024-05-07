«Боруссия» из финала ЛЧ-2013 – вспомните всю команду Клоппа?

В 2013-м дортмундская «Боруссия» добралась до финала Лиги чемпионов, там проиграла «Баварии» – 1:2. Вспомните всех футболистов, которых задействовал Юрген Клопп в том турнире?

Позиция, национальность и количество матчей – подсказки. Результаты теста пишите в комментарии. Время пошло!