Вспомните всех чемпионов топ-5 лиг, которые сейчас даже не в элите?
Аж 44 команды прозябают!
В Англии, Испании, Германии, Италии и Франции немало команд, которые становились чемпионами, но сейчас выступают в низших лигах. Давайте проверим, помните ли вы эти легендарные клубы.
Алфавитный порядок по каждой стране будет вам подсказкой – вместе с количеством титулов и сезоном последнего чемпионства.
Результаты теста пишите в комментарии. Поехали!
Итальянские чемпионы начала ХХ века - это неберущиеся для обычных людей вопросы, тут надо прям знатоком быть.
почему-то был уверен что Шальке и Сандерленд в вышке 🤦
Ну и французские с немецкими командами столетней и более давности просто не знал
Я Сандерленд написал наудачу, перебирая всех подряд, вот удивление, что они чемпионами были. Итальянские чемпионы часто встречаются в таких тестах, поэтому памятны, а вот французские и немецкие старые - тут я всё завалил )