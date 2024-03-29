Вспомните всех чемпионов топ-5 лиг, которые сейчас даже не в элите?

Аж 44 команды прозябают!

В Англии, Испании, Германии, Италии и Франции немало команд, которые становились чемпионами, но сейчас выступают в низших лигах. Давайте проверим, помните ли вы эти легендарные клубы.

Алфавитный порядок по каждой стране будет вам подсказкой – вместе с количеством титулов и сезоном последнего чемпионства.

Результаты теста пишите в комментарии. Поехали!