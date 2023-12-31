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Тася Ди Рубенс – новое лицо «БроукБойз»! Ее фамилия попала в базу «Миротворца» из-за челленджа в соцсетях

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2023-й стал для медиафутбольного клуба «БроукБойз» максимально драматичным: команда вышла в три финала (МКС, МФЛ, Чисто Кубок), но проиграла все три.

Но под конец года пришла и хорошая новость – трансферная. Знакомьтесь, Тася Ди Рубенс – новое лицо «Броуков»!

Тася – известная блогерша и стримерша. На твиче у нее 125 тысяч подписчиков, в инстаграме – 154 тысячи, в тик-токе – почти 4 миллиона! На всех платформах известна под ником Di Rubens.

Таисия Онацкая родилась 26 июня 2000 года в Киеве – недавно девушка отметился 23-й день рождения. Развитием соцсетей начала заниматься после школы, мощно нарастила базу подписчиков и в 2021 году угодила в громкий скандал – на фоне конфликта России и Украины.

Девушка проходила челлендж, в котором из двух вариантов надо обязательно выбрать один, и на вопрос «Россия или Украина?» выбрала первый вариант. На Тасю в интернете сразу напали люди, некоторые из них даже оказались сотрудниками ВСУ, несколько брендов разорвали с ней рекламные контракты, а ее фамилия попала в базу печально известного сайта «Миротворец».

Как итог, Таисия переехала в Москву.

В 2024-м у Ди Рубенс начнется новый этап: теперь она член команды «БроукБойз», где будет помогать в создании контента.

«Встречаем женское пополнение нашей команды! К концу года добавляем красоты, изысканности и медиа! Уже завтра вы увидите наш новый совместный проект. У Таси тяжелая задача – сделать из наших холостяков еще и привлекательных кавалеров! А пока приветствуем Тасю в комментариях и в ее соц.сетях!», – написал клуб в своих официальных источниках.

Ждем с нетерпением начала сезона!

 

46 комментариев
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Я фиг знает, но девушка очень красивая. Губы не раздутые, приятные черты лица, грудь большая, но без избытка силикона, стройная фигура. Прям впечатлило, спасибо от друга ;)
+71
-13
+58
Красивые женщины на Украине
+52
-11
+41
Ответ ahma007
Комментарий скрыт
Произношение «на Украине» сложилось исторически. Предлог регламентируется нормами русского языка. Здесь общение идет на российском сайте, потому человек верно выразился.
+45
-8
+37
Как же мощно она любит светить трусами.
+20
-1
+19
Валентина Наппи на минималках
+17
-2
+15
Ответ calamitas
Комментарий скрыт
Дожили: испанские хохлы учат нас русскому языку.
+11
-1
+10
Хорошие сиси)
+8
0
+8
Сисяндры норм ваще
+7
-1
+6
Ответ hitriy klop
Я фиг знает, но девушка очень красивая. Губы не раздутые, приятные черты лица, грудь большая, но без избытка силикона, стройная фигура. Прям впечатлило, спасибо от друга ;)
Что есть то есть
+6
-1
+5
Ответ burefan
Сисяндры норм ваще
Ну не знаю, по-моему вообще всё норм.
Очень хорошая девчуля.
+5
-1
+4
Ответ calamitas
А где его выдают, где можно его получить?
у себя в деревне можешь получить, если от неё ещё что-то осталось
+6
-2
+4
Ответ Манагер22
Красивые женщины на Украине
Красивые украинки в Дубае все ;)
+8
-5
+3
Ее выбор прожарки “well-done”
+3
0
+3
гарна дивчина!
+3
0
+3
Ответ calamitas
Комментарий скрыт
вам бы язык получить, на которым вы пытаетесь изъясняться
+4
-2
+2
Ответ calamitas
Комментарий скрыт
Ох, фантазерша 😀 Испания 😀 тебе кто - то верит ?
+2
0
+2
Ответ calamitas
Комментарий скрыт
что ж ты сбежало то в Испанию?)) а кто в контрнаступ пойдет по минам?)) ты лучше прячься, а то вас обратно скоро высылать будут))
+6
-4
+2
Полина Копейкина была более ярким представителем. Правильно помню - она была их представителем в начале года?
+2
0
+2
Ответ Автомобилист-Екб
у неё искусственная грудь, недавно операцию сделала
Ну смотрится красиво. Я поэтому и написал, что «без избытка». Не понимаю дефолтного отрицания пластики, если это не портит общую картину.
+2
-1
+1
Ответ Наильевна
Странная очень. Лицо, вообще, не красивое и не сексуальное. Просто не интересная абсолютно внешне страшная некрасивая тётя. Очень глупое лицо.
Лицо действительно туповатое, формы спасают
+2
-1
+1
Ответ Манагер22
Красивые женщины на Украине
ну это та в России)) вы уточняйте: много красивых девушек уехали из Украины, в Россию.
+3
-2
+1
Фигура хорошая, лицо совершенно кукольное, по впечатлению очень глупое. Не буду судить, что в голове, но вот так лицо очень портит впечатление.
+2
-1
+1
Девчуля с такими формами что, то что надо.
+1
0
+1
Ответ calamitas
А где его выдают, где можно его получить?
вна украинском военкомате.
+3
-2
+1
Не только Крым наш
+7
-6
+1
Ответ Манагер22
Красивые женщины на Украине
Комментарий удален модератором
Ответ Ингус Ветрастов
Комментарий удален модератором
Наглые и хамовитые
+6
-6
0
Ответ hitriy klop
Я фиг знает, но девушка очень красивая. Губы не раздутые, приятные черты лица, грудь большая, но без избытка силикона, стройная фигура. Прям впечатлило, спасибо от друга ;)
у неё искусственная грудь, недавно операцию сделала
+2
-2
0
комментаторы спорта нахваливают тиктокершу? что-то новенькое
0
0
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Ответ calamitas
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