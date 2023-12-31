Тася Ди Рубенс – новое лицо «БроукБойз»! Ее фамилия попала в базу «Миротворца» из-за челленджа в соцсетях

2023-й стал для медиафутбольного клуба «БроукБойз» максимально драматичным: команда вышла в три финала (МКС, МФЛ, Чисто Кубок), но проиграла все три.

Но под конец года пришла и хорошая новость – трансферная. Знакомьтесь, Тася Ди Рубенс – новое лицо «Броуков»!

Тася – известная блогерша и стримерша. На твиче у нее 125 тысяч подписчиков, в инстаграме – 154 тысячи, в тик-токе – почти 4 миллиона! На всех платформах известна под ником Di Rubens.

Таисия Онацкая родилась 26 июня 2000 года в Киеве – недавно девушка отметился 23-й день рождения. Развитием соцсетей начала заниматься после школы, мощно нарастила базу подписчиков и в 2021 году угодила в громкий скандал – на фоне конфликта России и Украины.

Девушка проходила челлендж, в котором из двух вариантов надо обязательно выбрать один, и на вопрос «Россия или Украина?» выбрала первый вариант. На Тасю в интернете сразу напали люди, некоторые из них даже оказались сотрудниками ВСУ, несколько брендов разорвали с ней рекламные контракты, а ее фамилия попала в базу печально известного сайта «Миротворец».

Как итог, Таисия переехала в Москву.

В 2024-м у Ди Рубенс начнется новый этап: теперь она член команды «БроукБойз», где будет помогать в создании контента.

«Встречаем женское пополнение нашей команды! К концу года добавляем красоты, изысканности и медиа! Уже завтра вы увидите наш новый совместный проект. У Таси тяжелая задача – сделать из наших холостяков еще и привлекательных кавалеров! А пока приветствуем Тасю в комментариях и в ее соц.сетях!», – написал клуб в своих официальных источниках.

Ждем с нетерпением начала сезона!