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У Максименко уже 150 матчей за «Спартак». Вспомните всех, кто отыграл столько или больше!

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27 легендарных (и не очень) фамилий из российской истории.

Александр Максименко сыграл за «Спартак» в Воронеже – это его 150-й матч за команду во всех турнирах.

А вспомните всех, кто минимум 150 раз выходил в «Спартаке» на официальные матчи в российской истории?

Подсказка – количество матчей и годы выступлений за «Спартак». Результаты теста пишите в комментарии. Поехали!

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

22 комментария

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Румато Асторский
Макеев 200 матчей?
+6
0
+6
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Станнис Баратеон
21/27 в принципе мог всех назвать
+4
0
+4
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Андрей Финский
Тихонов
+4
0
+4
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juki_puki
Ковтуна не вспомнил
+3
0
+3
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ko_sm_onavt
26 из 27! Макеев подвел
+3
0
+3
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Ruscello
26 из 27. Йиранека забыл.
+3
0
+3
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Н.Ф.
Мамедов и Павленко.
+2
0
+2
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SuperStarrrr
Легенду Велеса и Кечинова запамятовал
+2
0
+2
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SSilence
Все, что нужно знать об уровне игроков в команде. Если даже Максименко так много играет
+2
-2
0
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Евгений Койло
на хрен Максименко
+1
-1
0
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Данко Лазович
здоровья пухляшу)
0
0
0
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Sergey Petrov
легенкаких фамилий ?
0
0
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Зубы Дзюбы
Глушака не вспомнил)
Да и чех с ним...
0
0
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Dmitry Gavrilov
Мамедова и Кечинова не вспомнил
0
0
0
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Вячеслав Припузов
Сейчас к Максименко меньше всего претензий в Спартаке, тащит где возможно, вопросы к командной игре в защите, допускающих соперников к воротам
0
0
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