У Максименко уже 150 матчей за «Спартак». Вспомните всех, кто отыграл столько или больше!
27 легендарных (и не очень) фамилий из российской истории.
Александр Максименко сыграл за «Спартак» в Воронеже – это его 150-й матч за команду во всех турнирах.
А вспомните всех, кто минимум 150 раз выходил в «Спартаке» на официальные матчи в российской истории?
Подсказка – количество матчей и годы выступлений за «Спартак». Результаты теста пишите в комментарии. Поехали!
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Да и чех с ним...