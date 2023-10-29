У Максименко уже 150 матчей за «Спартак». Вспомните всех, кто отыграл столько или больше!

27 легендарных (и не очень) фамилий из российской истории.

Александр Максименко сыграл за «Спартак» в Воронеже – это его 150-й матч за команду во всех турнирах.

А вспомните всех, кто минимум 150 раз выходил в «Спартаке» на официальные матчи в российской истории?

Подсказка – количество матчей и годы выступлений за «Спартак». Результаты теста пишите в комментарии. Поехали!

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов