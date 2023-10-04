Вспомните составы России и Украины в том самом матче 9 октября 1999 года? Тест Sports.ru
24 года назад состоялся один из самых памятных матчей в истории сборной России. В решающем матче квалификации Евро-2000 команда Олега Романцева на переполненном стадионе «Лужники» сыграла вничью с Украиной и осталась на третьем месте в отборочной группе.
А вспомните всех футболистов, выходивших на поле 9 октября 1999 года? Сейчас проверим!
Результаты теста пишите в комментарии. Поехали!
И, если бы Филимонов не прославился бы в том матче, то на Евро этот набор игроков с первого места бы вышел.
На самом деле, было бы интересно почитать как та сборная, вообще, умудрялась играть?!
А ведь на игре я был и с точки напротив меня Шевченко навесил. Была трагедия.
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Был на том матче. Классная игра по уровню, интриге, напряжению. Чудовищное разочарование накатило после ляпа Филимонова ((
По соседству сидели ребята из Днепропетровска, предлагали горилку, но вообще не хотелось, так было грустно ((
Был на обоих матчах.
Да, "обидные" кричалки были, "Ваши бабы на Тверской" от русских, "Джохар Дудаев" от украинцев, это то что помню)) но между соседями это обычное дело, во всем мире так.
Сейчас же просто нереально представить через сколько лет получиться провести такой матч и чтобы все ограничилось одними лишь "обидными" кричалками...