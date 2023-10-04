Вспомните составы России и Украины в том самом матче 9 октября 1999 года? Тест Sports.ru

24 года назад состоялся один из самых памятных матчей в истории сборной России. В решающем матче квалификации Евро-2000 команда Олега Романцева на переполненном стадионе «Лужники» сыграла вничью с Украиной и осталась на третьем месте в отборочной группе.

А вспомните всех футболистов, выходивших на поле 9 октября 1999 года? Сейчас проверим!

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