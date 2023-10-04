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Вспомните составы России и Украины в том самом матче 9 октября 1999 года? Тест Sports.ru

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24 года назад состоялся один из самых памятных матчей в истории сборной России. В решающем матче квалификации Евро-2000 команда Олега Романцева на переполненном стадионе «Лужники» сыграла вничью с Украиной и осталась на третьем месте в отборочной группе.

А вспомните всех футболистов, выходивших на поле 9 октября 1999 года? Сейчас проверим!

Результаты теста пишите в комментарии. Поехали! 

61 комментарий

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Алексѣй Пестовъ
Времена когда Россию и Украину не разводили в еврокубках и отборах
+27
-1
+26
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Матвей Казаков
Шевченко и Карпина с Филимоновым немного забыл, а так всех отгадал, 26/29
+20
-1
+19
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reppandik
Ответ La Crosse Bobcats
из наших Смертина забыл. перебирал всех защей Локо конца 90х - и Евсеева и Соломатина и Чугайнова, а про Смертина запамятовал
Как можно забыть Смертина? Это же был его фол.
+18
-2
+16
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Koulmann
Ответ reppandik
Как можно забыть Смертина? Это же был его фол.
Может потому что тут он защитник, а обычно в полузащите играл, насколько я помню.
+13
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+13
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Timur_A
Оборона у России была из защитника Хлестова, переученного в защитника полузащитника Онопко и двух опорных полузащитников Локомотива. Ни одного номинального крайнего защитника. В полузащите играло 3 центральных атакующих полузащитника + правый полузащитник Карпин и переученный из нападающего в полузащитника правша Тихонов на левом фланге. В роли единственного форварда Панов - быстрый нападающий с ростом 165 см и весом килограмм 50.
И, если бы Филимонов не прославился бы в том матче, то на Евро этот набор игроков с первого места бы вышел.
На самом деле, было бы интересно почитать как та сборная, вообще, умудрялась играть?!
+11
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+11
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doomjitsu
Ответ Spartakovec navsegda
Как можно было забыть основных действующих лиц того матча?😳🙂
это шутка, очевидно
+7
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Ar
Величайшего тренера современности и легендарного футболиста Сельты, как всегда, не было. Удивительно, конечно, как Мостовой умудрился поучаствовать во всех главных провалах сборной в те годы от ЧЕ-96, до ничьей на Кипре, а когда действительно нужно было проявлять лидерские качества и тащить, как вот в этом матче, или во втором тайме с Францией, или с Болгарией и Италией при Игнатьеве, или на ЧМ-02 и ЧЕ-04, он умудрялся скандалить, отказываться от сборной или нелепо травмироваться.
+7
0
+7
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albert_lucky
Ответ Матвей Казаков
Шевченко и Карпина с Филимоновым немного забыл, а так всех отгадал, 26/29
Это шутка, как можно было забыть Шевченко с Филимоновым - главных лиц самого эпичного момента?
+12
-5
+7
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La Crosse Bobcats
из наших Смертина забыл. перебирал всех защей Локо конца 90х - и Евсеева и Соломатина и Чугайнова, а про Смертина запамятовал
+8
-1
+7
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Camry163
21/29
А ведь на игре я был и с точки напротив меня Шевченко навесил. Была трагедия.
+6
0
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Nikita1981
25/29. Забыл Мизина и всех украинцев, вышедших на замену.
***
Был на том матче. Классная игра по уровню, интриге, напряжению. Чудовищное разочарование накатило после ляпа Филимонова ((
По соседству сидели ребята из Днепропетровска, предлагали горилку, но вообще не хотелось, так было грустно ((
+6
0
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rude.
Ответ Lifar Skladchikov
Но трудно отрицать, что даже тогда было горячо и было много оскорблений в обе стороны
Было довольно мирно.
Был на обоих матчах.
Да, "обидные" кричалки были, "Ваши бабы на Тверской" от русских, "Джохар Дудаев" от украинцев, это то что помню)) но между соседями это обычное дело, во всем мире так.
Сейчас же просто нереально представить через сколько лет получиться провести такой матч и чтобы все ограничилось одними лишь "обидными" кричалками...
+8
-2
+6
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Вондроушова
Ответ La Crosse Bobcats
из наших Смертина забыл. перебирал всех защей Локо конца 90х - и Евсеева и Соломатина и Чугайнова, а про Смертина запамятовал
А я Семака. Из армейский в тот период больше Варламов вспомнился
+5
0
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Ar
Ответ Timur_A
Оборона у России была из защитника Хлестова, переученного в защитника полузащитника Онопко и двух опорных полузащитников Локомотива. Ни одного номинального крайнего защитника. В полузащите играло 3 центральных атакующих полузащитника + правый полузащитник Карпин и переученный из нападающего в полузащитника правша Тихонов на левом фланге. В роли единственного форварда Панов - быстрый нападающий с ростом 165 см и весом килограмм 50. И, если бы Филимонов не прославился бы в том матче, то на Евро этот набор игроков с первого места бы вышел. На самом деле, было бы интересно почитать как та сборная, вообще, умудрялась играть?!
Очень точная мысль. Смотрю на этот состав по прошествии лет и удивляюсь, как с этой сборной Романцев умудрился и Францию обыграть и на ЧМ-02 уверенно выйти. И по именам она его же предыдущую сборную не превосходит, и главное, играла четыре года плюс-минус одной и той же обоймой в 15 человек, практически, без ротации.
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Ar
Ответ Рушан Нуриев
Начали тот отбор просто катастрофически, вроде даже с трёх поражений, а потом нужно было шесть побед уже, пять выиграли, в том числе, у французов в гостях, а вот, в этом матче Филимонов разбил всем сердца, Романцев ошибся с вратарем, были бы первыми, эх…
Больно было всем, но ошибиться с вратарем Романцев мог только, если бы у него был реальный выбор из двух. Как до этого между Черчесовым и Хариным. А так вторым был Нигматуллин с нулем матчей за сборную на тот момент. Вообще не могу представить по какой причине Романцев должен был выбрать на решающий матч его, а не отыгравшего всю романцевскую часть цикла Филимонова.
+4
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Максим 1986
Всех, в принципе, вспомнил, кого мог, кроме Гусина и Дроздова.
+3
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Голос Мытищ
Почему-то был уверен, что тренировал сборную тогда Лобановский
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Mikita Zakharau
Блин, забыл кто играл в воротах у России…
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-1
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Lifar Skladchikov
Ответ Алексѣй Пестовъ
Времена когда Россию и Украину не разводили в еврокубках и отборах
Но трудно отрицать, что даже тогда было горячо и было много оскорблений в обе стороны
+5
-2
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Денис Заев
Ответ Алексѣй Пестовъ
Времена когда Россию и Украину не разводили в еврокубках и отборах
Да и задолго до воблы сборные России и Украины сыграли всего-то два раза. Между клубами почаще были встречи. Можно сказать, что в мини-футболе сборные почаще играли между собой, но мини - не в счёт к большому футболу
+2
0
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Денис Заев
Ответ Рушан Нуриев
Начали тот отбор просто катастрофически, вроде даже с трёх поражений, а потом нужно было шесть побед уже, пять выиграли, в том числе, у французов в гостях, а вот, в этом матче Филимонов разбил всем сердца, Романцев ошибся с вратарем, были бы первыми, эх…
Почему ошибся? Филимонов же почти весь 1999-й год на ура провёл. Просто произошло роковое стечение обстоятельств: фол Смертина, дождь, скользкий мяч, излишняя самоуверенность Александра
+3
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raulbek
Классный был состав у России, особенно полузащита. А у Украины нападение мощное.
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Artem Smirnov
Бесчастных
+2
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Leopold Stotch
23/29
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Ruscello
28/29, думал назову всех без проблем, но этого футболиста не помню вообще. А вот хоккеиста такого знаю.
+2
0
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