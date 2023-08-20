27 комментариев

Вспомните заявку московского «Спартака» на чемпионский сезон-2016/17? Тест Sports.ru
«Спартак» начал сезон с пяти побед подряд (три в чемпионате, две в кубке), и болельщики всерьез заговорили о чемпионстве. «Урал» немного отрезвил фанатов, поэтому самое время вспомнить последнее золото красно-белых.
А вы назовете футболистов «Спартака», сыгравших хотя бы один матч в РПЛ в триумфальном сезоне-2016/17? Сейчас проверим!
В качестве подсказки – позиция на поле, а также футбольная национальность.
Результаты теста пишите в комментарии. Погнали!
Кутин, Леонтьев - думал что кто-то будет в заявке из таких резервистов. Кутин ещё при Валере вроде привлекался
Зуев - забыл
Тигиев - думал что пришёл в следующем сезоне