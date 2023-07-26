Мария Белова – жена рэпера и президента «Родина Медиа» T-Killah. Первое свидание он купил за 200 тысяч рублей!

Кубок России-2023/24 уже стартовал, а 2 августа первый матч в турнире проведет команда «Родина Медиа», которую основал рэпер T-Killah вместе с другом, экс-футболистом «Локо» Дмитрием Тарасовым. Интересно, сыграет ли музыкант с вологодским «Динамо»?

Мы точно знаем, кто будет болеть за него сильнее всех. Знакомьтесь, Мария Белова – жена Александра Тарасова! Да, именно так зовут рэпера и продюсера.

Мария родилась в Москве 28 августа 1988 года: она на четыре месяца старше Александра. Девушка закончила факультет журналистики в МГУ: в университет она вместе с сокурсником записывала программу, в которой освещались студенческие будни.

В 2012-м Мария получила первую серьезную известность: она работала в шоу «Минаев Live», которое освещало выборы мэра Химок. Позже Белова работала на каналах «O2ТВ» и «Россия-24».

Но не одним телевидением живет Мария. Например, в 2014 году журнал Tatler включил ее в топ-10 лучших девушек-диджеев. Кстати, на ее инстаграм подписан почти один миллион юзеров этой запрещенной в России соцсети.

В 2011-м Мария вышла замуж за ресторатора Илью Лихтенфельда, но через два года пара распалась.

В 2016-м девушка познакомилась с T-Killah: произошло это на благотворительном проекте, в рамках которого каждый желающий мог купить свидание с понравившимся ему человеком. «Мы участвовали в благотворительном аукционе, там я как ведущая была лотом, соответственно, можно было купить встречу со мной, и деньги пошли бы на благотворительность. И Саша почему-то решил участвовать в этом аукционе», – вспоминала Мария.

Рэпер заплатил за свидание 200 тысяч рублей – и понеслась! Предложение на Мальдивах, свадьба и появление первенца: сына, родившегося 3 марта 2023 года в Аргентине назвали Иван-Леонель.

Мария – главная болельщица футбольного клуба «Родина Медиа». На финал Медиалиги она пришла вместе с сыном.

«Сынок у нас невероятный молодец. Днем отсыпался и готовился к матчу в «Лужниках». С большим удовольствием разглядывал поле и захныкал только, когда мы забили первый гол, испугавшись внезапного восторженного рева взрослых. На будущее надо озаботиться покупкой шумоподавляющих наушников. Я быстренько обняла малыша и увела в тишину, а дальше он отдыхал и получал информацию о ходе матча от гостей, а не воочию. Дома поел, переоделся и за секунду отрубился. Первый час сон был немного тревожным, приходилось докачивать, но сама ночь прошла отлично. Видимо, мальчику снилось чествование папы-чемпиона!» – писала Мария.

А теперь впереди матч на Кубок России. Как минимум два человека будут переживать за Александра персонально!