Ultras Action
Блог

Мария Белова – жена рэпера и президента «Родина Медиа» T-Killah. Первое свидание он купил за 200 тысяч рублей!

Родина Медиа Родина Медиа
девушки и спорт девушки и спорт
Winline Медиалига Winline Медиалига
Динамо Вологда Динамо Вологда
«T-Killah» Александр Тарасов
ФОНБЕТ Кубок России ФОНБЕТ Кубок России
соцсети соцсети
девушки и медиафутбол девушки и медиафутбол
телевидение телевидение
светская хроника светская хроника
Московский Кубок Селебрити Московский Кубок Селебрити
медийный футбол
Родина Москва Родина Москва
Дмитрий Тарасов Дмитрий Тарасов
Медиафутбол Медиафутбол

Кубок России-2023/24 уже стартовал, а 2 августа первый матч в турнире проведет команда «Родина Медиа», которую основал рэпер T-Killah вместе с другом, экс-футболистом «Локо» Дмитрием Тарасовым. Интересно, сыграет ли музыкант с вологодским «Динамо»?

Мы точно знаем, кто будет болеть за него сильнее всех. Знакомьтесь, Мария Белова – жена Александра Тарасова! Да, именно так зовут рэпера и продюсера.

Мария родилась в Москве 28 августа 1988 года: она на четыре месяца старше Александра. Девушка закончила факультет журналистики в МГУ: в университет она вместе с сокурсником записывала программу, в которой освещались студенческие будни.

В 2012-м Мария получила первую серьезную известность: она работала в шоу «Минаев Live», которое освещало выборы мэра Химок. Позже Белова работала на каналах «O2ТВ» и «Россия-24».

Но не одним телевидением живет Мария. Например, в 2014 году журнал Tatler включил ее в топ-10 лучших девушек-диджеев. Кстати, на ее инстаграм подписан почти один миллион юзеров этой запрещенной в России соцсети.

В 2011-м Мария вышла замуж за ресторатора Илью Лихтенфельда, но через два года пара распалась.

В 2016-м девушка познакомилась с T-Killah: произошло это на благотворительном проекте, в рамках которого каждый желающий мог купить свидание с понравившимся ему человеком. «Мы участвовали в благотворительном аукционе, там я как ведущая была лотом, соответственно, можно было купить встречу со мной, и деньги пошли бы на благотворительность. И Саша почему-то решил участвовать в этом аукционе», – вспоминала Мария.

Рэпер заплатил за свидание 200 тысяч рублей – и понеслась! Предложение на Мальдивах, свадьба и появление первенца: сына, родившегося 3 марта 2023 года в Аргентине назвали Иван-Леонель.

Мария – главная болельщица футбольного клуба «Родина Медиа». На финал Медиалиги она пришла вместе с сыном.

«Сынок у нас невероятный молодец. Днем отсыпался и готовился к матчу в «Лужниках». С большим удовольствием разглядывал поле и захныкал только, когда мы забили первый гол, испугавшись внезапного восторженного рева взрослых. На будущее надо озаботиться покупкой шумоподавляющих наушников. Я быстренько обняла малыша и увела в тишину, а дальше он отдыхал и получал информацию о ходе матча от гостей, а не воочию. Дома поел, переоделся и за секунду отрубился. Первый час сон был немного тревожным, приходилось докачивать, но сама ночь прошла отлично. Видимо, мальчику снилось чествование папы-чемпиона!» – писала Мария.

А теперь впереди матч на Кубок России. Как минимум два человека будут переживать за Александра персонально!

51 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Король Лев
Утомился от таких одинаковых девушек. Все по шаблону...
+96
-7
+89
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арг
Хороший дойный алененок попался, непривередливый, подобрал б/у
+99
-17
+82
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kolch
*Картинка с кричащим медведем из кустов*
+61
0
+61
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Полиенков
Иван-Лионель Тарасов? 🤔 А дети у их сына будут иметь отчество Иванович-Лионельевич? Или Иван-Лионельевич?
+49
0
+49
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olenyuksi
Какая естественная, натуральная и красивая!(нет)
+51
-3
+48
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арг
Ответ Алексей Полиенков
Купил жену за 200к... Мерзость.
Они все продаются.Эта - за 200к. Переплатил раз в 200
+43
-6
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andy93
Профессионалка
+33
0
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
aml7
женщина - переходящее красное знамя), от одного передовика производства к другому
+33
-2
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Полиенков
Купил жену за 200к... Мерзость.
+34
-7
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PkA46
Лучше приору взять.
+25
-1
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MS-13
так вот как выглядит это дичь, которая рожает в аргентине. сказочные леонели.
+20
0
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арг
Ответ Alex_V69
Рэппер и диджей - отличная пара)
Алень и акула, они, если честно, не пара, не пара, не пара
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
yurist Cherchesova
Текила просек, теперь в Аргентину мигрируют
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexey102rus
Заплатил за первое свидание 200к, а потом решил, что можно взять и абонемент
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivan
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
сиськи норм можно разок впердолить
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
endrioo
На одних фото есть сиськи на других обычная доска, сисек нет. В общем, тема сисек в статье не раскрыта.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex_V69
Рэппер и диджей - отличная пара)
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арг
Ответ aml7
женщина - переходящее красное знамя), от одного передовика производства к другому
Красно-коричневое
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Ч
Ответ Алексей Полиенков
Иван-Лионель Тарасов? 🤔 А дети у их сына будут иметь отчество Иванович-Лионельевич? Или Иван-Лионельевич?
Иванычлеонэлич
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tayriz
Ивану-Леонелю 🤣🤣🤣🤣🤣 мои соболезнования с родителями
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Terry Coylor
Кто по московским ценам ориентируется, 200к нормально или развели его?
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bolshevik
Ответ Kolch
*Картинка с кричащим медведем из кустов*
Креативнее и не придумаешь , одним словом %#юХА
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
del_gabi
Иван-леонель
В шоке конечно
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rhett Butler
Ничего нового...
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вячеслав Боярко
фупля..кракодил
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий