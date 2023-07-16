Диана – девушка президента «Броуков» Райзена. С ней он милый и романтичный: совсем не тот человек, что вечно ругается с соперниками на бровке!

«БроукБойз» проиграли в финале МКС «2drots» со счетом 1:2. После финального свистка президент «Броуков» Райзен сидел в центральном круге и чуть не плакал.

Давайте посмотрим, кто помогал ему пережить досадное поражение. Знакомьтесь, Диана Таранова – девушка Райзена!

Интересно, что раньше Райзен пропагандировал одиночный образ жизни. Он утверждал, что слишком страшный, чтобы кто-то его любил, и эпатажно заявлял, что деньги лучше отношений.

«Друзья, они женаты на девушках, мы женаты на пачках. Наши подруги – это купюры. Поймите, мы не про это. Эта вставка нужна футбольным фанатам, мы – фанаты денег. На ### отношения, если они не финансовые. На ### кольца, если это не нули на твоем бэнк аккаунте», – говорил Райзен.

Видимо, в его сознании что-то поменялось, и теперь в инстаграме у Дианы есть куча совместных фоток с Райзеном. Там они вместе путешествуют, гуляют, рисуют: такая милота, что сразу и не поймешь, что это тот самый скандальный президент «Броуков».

Кстати, после знакомства с Дианой Артем перестал есть мясо, начал заниматься йогой и даже исключил мат из своей речи. Может, Диане стоять на бровке на матчах «Броуков», чтобы Райзен не тратил так много нервов на ругань с соперниками?