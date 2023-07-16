Ultras Action
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Диана – девушка президента «Броуков» Райзена. С ней он милый и романтичный: совсем не тот человек, что вечно ругается с соперниками на бровке!

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«БроукБойз» проиграли в финале МКС «2drots» со счетом 1:2. После финального свистка президент «Броуков» Райзен сидел в центральном круге и чуть не плакал.

Давайте посмотрим, кто помогал ему пережить досадное поражение. Знакомьтесь, Диана Таранова – девушка Райзена!

Интересно, что раньше Райзен пропагандировал одиночный образ жизни. Он утверждал, что слишком страшный, чтобы кто-то его любил, и эпатажно заявлял, что деньги лучше отношений.

«Друзья, они женаты на девушках, мы женаты на пачках. Наши подруги – это купюры. Поймите, мы не про это. Эта вставка нужна футбольным фанатам, мы – фанаты денег. На ### отношения, если они не финансовые. На ### кольца, если это не нули на твоем бэнк аккаунте», – говорил Райзен.

Видимо, в его сознании что-то поменялось, и теперь в инстаграме у Дианы есть куча совместных фоток с Райзеном. Там они вместе путешествуют, гуляют, рисуют: такая милота, что сразу и не поймешь, что это тот самый скандальный президент «Броуков».

Кстати, после знакомства с Дианой Артем перестал есть мясо, начал заниматься йогой и даже исключил мат из своей речи. Может, Диане стоять на бровке на матчах «Броуков», чтобы Райзен не тратил так много нервов на ругань с соперниками?

 

43 комментария

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illest
Что такое броуки? Кто такой райзен? И почему материал про какую то женщину, совершенно не связанную со спортом находится на главном спортивном сайте страны???
+200
-6
+194
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Ivan Balalay
Правда красивая...
+76
-9
+67
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Olenyuksi
разная на всех фотках
+54
-1
+53
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My Channels To Watch
Ответ Анатолий Дмитриевич
вполне себе имеет. просто вы из-за своего консерватизма это отрицаете. но сейчас вы на стадии агрессии, так что всё поправимо))
А какая была от него агрессия? Написал все по факту и стадия отрицания скорее у вас ;) . Он не прав в том, что она никакого отношения не имеет к спорту? С чего вдруг пост о нее на главной странице? А вы такими ответами только провоцируете, т.к ответить по факту не можете 🤷🏻‍♂️
+38
-2
+36
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Зураб Алиев
Ответ Olenyuksi
разная на всех фотках
Финансирование не стабильное
+29
0
+29
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Ivan Balalay
Ответ Арг
Чем красивее крокодил, тем он опаснее
Ну зачем вы так... Крокодила тут нет и в помине
+25
-2
+23
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Fat Boy
Вот что с человеком регулярный секс делает
+16
-1
+15
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Арг
Ответ Ivan Balalay
Правда красивая...
Чем красивее крокодил, тем он опаснее
+20
-8
+12
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Арг
Ответ Fat Boy
Вот что с человеком регулярный секс делает
Лишает мозгов, отключает критическое мышление
+9
-3
+6
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banchik1
Очень приятная девушка.
+9
-4
+5
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Don_Pumpkin
Хоспаде, кто все эти люди??? Почему на главной спортса пост о каких-то фотках, женат на деньгах, хоспаде, чо за идиотизм? 🤦🤦🤦
+4
0
+4
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Зураб Алиев
Ответ illest
Что такое броуки? Кто такой райзен? И почему материал про какую то женщину, совершенно не связанную со спортом находится на главном спортивном сайте страны???
Главный редактор решил передернуть
+5
-1
+4
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fatei4
Ну, на одной фотографии тема почти раскрыта
+4
-1
+3
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Александр Белоусов
Это про что вобще было? Какая-то куча непонятных слов и очередная инстасамка...спортс, завязывайте.
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Сергей Пацаваца
Это же 11 из очень странных дел )
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ya_za_ac_milan
Ryzen, вахахаха
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Artyr Dydkin
Нереально красивая девушка
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Злобный Конь
Так это и не отношения. Купил очередную вещь,попользунтся и выбросит.
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Dorokhov Misha
я умоляяяю ваааас, прекратиииитееее, пощадите нашу психику
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garp
Ответ Artyr Dydkin
Нереально красивая девушка
тебе немного надо
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Artyr Dydkin
Ответ garp
тебе немного надо
Достаточно будет, если напишешь «не» раздельно.
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Вячеслав Тотров
Ответ Ivan Balalay
Правда красивая...
Правда редко бывает красивой. особенно для людей,которым ее говорят
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Виктор Войнов
Ответ Ivan Balalay
Правда красивая...
Но не на столько, что бы из за неё от мяса и мата отказываться
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Ответ Арг
Ну, копрофагия тоже кому-то заходит, я ж не спорю
ну вот и сошлись )
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Ответ Арг
45 45 баба ягодка опять. Ага, урюк
дело вкуса ,все зависит от возраста и опыта , свежое когда надоедает неинтересно, опыт,мудрость поверь это круто,и я не только про близость , зачем оскорблять урюком непонятно ,ну да ладно .
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