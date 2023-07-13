54 комментария

Знакомьтесь, Даниэлла Хэмсли!

Вы точно видели главное спортивное видео прошлой недели: Даниэлла Хэмсли победила Александру Даниэлку в боксерском турнире Kingpyn High Stakes и от радости оголила грудь.

А кто она вообще такая? И почему к ней приковано такое внимание? Знакомьтесь, Даниэлла Хэмсли!

Даниэлла родилась в Бирмингеме – в октябре ей исполнится 23 года. В 12 лет ее мама и папа разошлись: Хэмсли очень переживала из-за развода родителей, на фоне стресса сильно набрала вес. Но в 18 начала бегать, ходить в спортивный зал и увлеклась бодибилдингом. Решение исправить фигуру определило ее жизнь: сейчас она работает фитнес-инструктором.

Хэмсли прославилась не в зале, а в соцсетях. В ее инстаграме 132 тысячи подписчиков, в тиктоке – в два раза больше при пяти миллионах лайков.

Но звездой стала, когда завела аккаунт на OnlyFans, где публикует эротические фотографии. По утверждению Хэмсли, молодой человек не осуждает ее за это.

Стоп, а как же она оказалась в боксе? Все просто: индустрия поп-единоборств постоянно ищет новых персонажей, поэтому в начале 2023 года Хэмсли подписала контракт с промоушеном King Pyn Boxing. В первом бою она проиграла, во втором – победила и прославилась перформансом с празднованием.

После оглашения результата Хэмсли извинилась. Но уже точно зарядила аудиторию, чтобы ее третий бой посмотрело очень много зрителей.

Фото: instagram.com/daniella.hemsley