Ultras Action
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Девушка, показавшая грудь после первой победы в боксе – звезда OnlyFans, которая стала фитнес-тренером из-за лишнего веса

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Знакомьтесь, Даниэлла Хэмсли!

Вы точно видели главное спортивное видео прошлой недели: Даниэлла Хэмсли победила Александру Даниэлку в боксерском турнире Kingpyn High Stakes и от радости оголила грудь.

А кто она вообще такая? И почему к ней приковано такое внимание? Знакомьтесь, Даниэлла Хэмсли!

Даниэлла родилась в Бирмингеме – в октябре ей исполнится 23 года. В 12 лет ее мама и папа разошлись: Хэмсли очень переживала из-за развода родителей, на фоне стресса сильно набрала вес. Но в 18 начала бегать, ходить в спортивный зал и увлеклась бодибилдингом. Решение исправить фигуру определило ее жизнь: сейчас она работает фитнес-инструктором.

Хэмсли прославилась не в зале, а в соцсетях. В ее инстаграме 132 тысячи подписчиков, в тиктоке – в два раза больше при пяти миллионах лайков.

Но звездой стала, когда завела аккаунт на OnlyFans, где публикует эротические фотографии. По утверждению Хэмсли, молодой человек не осуждает ее за это.

Стоп, а как же она оказалась в боксе? Все просто: индустрия поп-единоборств постоянно ищет новых персонажей, поэтому в начале 2023 года Хэмсли подписала контракт с промоушеном King Pyn Boxing. В первом бою она проиграла, во втором – победила и прославилась перформансом с празднованием.

После оглашения результата Хэмсли извинилась. Но уже точно зарядила аудиторию, чтобы ее третий бой посмотрело очень много зрителей.

Фото: instagram.com/daniella.hemsley

54 комментария

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aml7
на последнем фото на Холланда похожа)
+176
-2
+174
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Николай Козлов
А есть фото где она одета? Вот это было бы сенсацией.
+59
-2
+57
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strelnik.nik.1990@icloud.com
Ответ aml7
на последнем фото на Холланда похожа)
Как ты смог на лицо перевести глаза?)
+52
0
+52
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Altim
А я помню времена, когда на этом сайте голые сиськи показывали в подобных статьях без всякой цензуры)
+40
0
+40
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Pink Floyd1276
Ответ jonny
ждем шуток про друга)
Я тот самый друг - жду видео/фотки после первой победы.
+37
0
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jonny
ждем шуток про друга)
+29
-1
+28
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kirillgenius
https://www.masterfap.net/celebs-blogs/daniella-hemsley-free-3-nude-pictures-WYxdEfSM20/
Не благодарите - правда ничего особенного...
+22
0
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Ivan
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
можно разок впредолить
+21
-7
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Анатолий Дмитриевич
Автор
Ответ kisliy33
спортивный портал, ага
а вы уже все спортивные посты с главной прочитали?)
+16
-2
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Sibiryachkoff
Ответ aml7
на последнем фото на Холланда похожа)
Смотреть на красотку, представлять холланда? Ну, ну...
+17
-4
+13
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Mamontilo
"девочка сильно переживала развод родителей, на фоне стресса подпортила здоровье и сильно набрала вес" - уровень спорта на спортсе
+11
-2
+9
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Чёрный тюльпан
Судя по тому, что слито на неё в сети, то к единоборствам она имеет меньшее отношение, чем к работе с чёрными болтами.
+9
-1
+8
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lus
"Чем слоняться по округе, руки в брюки,
Развивай мускулатуру физкультурой.
Штангою качайся, в проруби купайся,
Соблюдай культуру тела, тело в дело!
Помни о фигуре, о мускулатуре...
Ты агрегат, Дуся, ты, Дуся-агрегат. Ты агрегат, Дуся, на сто киловатт."
+6
0
+6
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YOKODZUMA
Ответ jonny
ждем шуток про друга)
Пока руки заняты.
+6
0
+6
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Serg13s
Друг, моего друга, а его друг другого друга спрашивают есть более подробная информация
+5
0
+5
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Леонид Трунов
Автор, сколько на её онлифанс залил, признавайся)
+6
-1
+5
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Ppp Eee
А теперь проф оценка эксперта: когда она прыгала то грудь не тряслась, соответственно все любители натурального должны быть недовольны)
+4
0
+4
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Sibiryachkoff
С таким лицом идти в бокс? Хочет нос направо бесплатно?
+3
0
+3
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RomvB
Ну, положим, показала она не "грудь", а сисяндры ... )
+4
-1
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Миша Панюков
тема сисек не раскрыта
+2
0
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Neodim
Ответ Арг
Кто она? Есть масса слов на букву ш
шиликоновая шпортсменка
+2
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Sul Abd
Лучше ей не изменять)))
Но есть плюсы с ней "вдвойне" безопасный "кекс"))
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Денис Мартин
Видел пару дней назад где-то в телеге видео после ее боя, сразу подумал, что баба либо моделька, либо онлифанс рабыня. Если видите, что девушка светит сиськами, значит ищет клиентов/покупателей:)
+2
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Baxxter
"Девушка, показавшая грудь после первой победы в боксе..."
-------
Тема не раскрыта (((
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Фокс&#8796;
Где отфотошопили, выглядит норм, где нет, страшная..
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