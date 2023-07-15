11 комментариев

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Распалась одна из самых красивых пар «Ф-1»: Сайнс из «Феррари» вновь одинок. После 6 лет отношений

Формула-1 Формула-1
Карлос Сайнс Карлос Сайнс
девушки и спорт девушки и спорт
Рено Рено
Феррари Феррари
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Сезон 2023-го – девятый для Карлоса Сайнса в «Формуле-1» и третий в «Феррари». На данный момент 28-летний испанец идет на пятой строчке в общем зачете, самый высокий финиш – четвертое место в Бахрейне. В прошлом году он одержал первую победу в Гран-при, а в этом решился на изменения – и нажал на Скудерию в попытке выбить новый контракт лидера.

По ходу сезона у Сайнса тоже произошли серьезные изменения в личной жизни: ради «Феррари» он разошелся с девушкой, с которой был больше шести лет. Вы ее могли и не замечать, но Изабель Эрнаес Фустер светилась на семейных ужинах в шоу для Netflix и сопровождала Карлоса на Гран-при!

 
Фотка с общей фотосесси с Карлосом, когда гонщики «Феррари» катали своих девушек на двухместных болидах:
 

Изабель родилась в Мадриде 24 февраля 1995 года: она на полтора года младше Сайнса, который, кстати, тоже родился в столице Испании.

У Изабель журналистское образование: диплом она получила в Университете имени Карлоса III в Мадриде. И можно сказать, что работает она по специальности, ведь Изабель занимается пиаром и трудится пресс-атташе в Scalpers Company и Victoria Collection: девушка сотрудничает со СМИ и рекламными агентствами, а также занимается социальными сетями.

Сверхурочно Изабель может перевоплотиться в модель: она прошла специальные курсы от Vogue и время от времени фоткается для продвижения новых коллекций одежды.

Изабель и Карлос сошлись примерно в начале 2017 года. Тогда Сайнс еще катался за молодежную команду «Ред Булл» «Торо Россо», но в том же сезоне перешел в «Рено». Изабель ездила с Карлосом на все Гран-при и поддерживала его в паддоке.

Причем Изабель делала ровно то же самое до лета 2023-го – теперь же из соцсетей исчезли все совместные фотографии. Точная причина расставания неизвестна, но итальянские журналисты инсайдили о желании Карлоса полностью сконцентрироваться на лидерстве в Маранелло.

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11 комментариев

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Бухгалтер2021
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выезжаю
+14
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RealFlector
Ответ ericssons
90-95% разрывов отношений в западных странах инициируют девушки.
у вас есть какая-нибудь официальная статистика? или вы пальцем в небо?
+11
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Rock-n-Rolla
хорошенькая, без понтов и тюнинга
+5
-1
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zukarello
Роскошная девушка
+3
-1
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Rodbert
больше 6 лет для парня с его внешностью и хайпом, это немало. как они вообще столько продержались? интересно, кто же был инициатором разрыва?
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Dilvish-T-D
Доска
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Dooomer
Красивая
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Как дела на заводе
Ответ Бухгалтер2021
выезжаю
на метро долго ехать будешь)))
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