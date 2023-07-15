11 комментариев

Сезон 2023-го – девятый для Карлоса Сайнса в «Формуле-1» и третий в «Феррари». На данный момент 28-летний испанец идет на пятой строчке в общем зачете, самый высокий финиш – четвертое место в Бахрейне. В прошлом году он одержал первую победу в Гран-при, а в этом решился на изменения – и нажал на Скудерию в попытке выбить новый контракт лидера.

По ходу сезона у Сайнса тоже произошли серьезные изменения в личной жизни: ради «Феррари» он разошелся с девушкой, с которой был больше шести лет. Вы ее могли и не замечать, но Изабель Эрнаес Фустер светилась на семейных ужинах в шоу для Netflix и сопровождала Карлоса на Гран-при!

Фотка с общей фотосесси с Карлосом, когда гонщики «Феррари» катали своих девушек на двухместных болидах:

Изабель родилась в Мадриде 24 февраля 1995 года: она на полтора года младше Сайнса, который, кстати, тоже родился в столице Испании.

У Изабель журналистское образование: диплом она получила в Университете имени Карлоса III в Мадриде. И можно сказать, что работает она по специальности, ведь Изабель занимается пиаром и трудится пресс-атташе в Scalpers Company и Victoria Collection: девушка сотрудничает со СМИ и рекламными агентствами, а также занимается социальными сетями.

Сверхурочно Изабель может перевоплотиться в модель: она прошла специальные курсы от Vogue и время от времени фоткается для продвижения новых коллекций одежды.

Изабель и Карлос сошлись примерно в начале 2017 года. Тогда Сайнс еще катался за молодежную команду «Ред Булл» «Торо Россо», но в том же сезоне перешел в «Рено». Изабель ездила с Карлосом на все Гран-при и поддерживала его в паддоке.

Причем Изабель делала ровно то же самое до лета 2023-го – теперь же из соцсетей исчезли все совместные фотографии. Точная причина расставания неизвестна, но итальянские журналисты инсайдили о желании Карлоса полностью сконцентрироваться на лидерстве в Маранелло.