14 комментариев

Вспомните, кто забивал победные голы в матчах за Суперкубок России? Тест Sports.ru
Футбольный сезон-2023/34 стартует матчем за Суперкубок России: в Казани зарубятся чемпион «Зенит» и обладатель Кубка ЦСКА.
А вспомните всех, кто забивал победные мячи в играх за Суперкубок? Сейчас проверим!
Подсказки – год и клуб-победитель. В матчах, которые дошли до серии пенальти, вспоминаем автора решающего 11-метрового.
Результаты теста пишите в комментарии. Алга!
Нормальная такая предъява за результат больше половины)))
Спасибо! Хороший тест. Надо больше подобных.
"Ты добрался до матча за Суперкубок, но все проиграл"
Про забивавших защитников вообще забыл. Равно как и про Хосонова.