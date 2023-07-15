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Вспомните, кто забивал победные голы в матчах за Суперкубок России? Тест Sports.ru

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Футбольный сезон-2023/34 стартует матчем за Суперкубок России: в Казани зарубятся чемпион «Зенит» и обладатель Кубка ЦСКА.

А вспомните всех, кто забивал победные мячи в играх за Суперкубок? Сейчас проверим!

Подсказки – год и клуб-победитель. В матчах, которые дошли до серии пенальти, вспоминаем автора решающего 11-метрового.

Результаты теста пишите в комментарии. Алга!

14 комментариев

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Khmc
11 из 20. "Ты хоть один матч за Суперкубок России смотрел?"

Нормальная такая предъява за результат больше половины)))

Спасибо! Хороший тест. Надо больше подобных.
+17
-1
+16
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Димаш Тулегенов
Отличный тест! Хотя здесь вряд ли большинство помнят конкретно те матчи, и в основном нагрузка идет на память, чтобы составы тех времен вспоминать и перечислять футболистов - но это очень интересно) 11/20
+10
-1
+9
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кракен ночной лиги
Пашинина не вспомнил, но с 4 по 11 всех вписал, а потом только Промеса и Миранчука на удачу. Эх, ностальгия
+5
0
+5
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miiister
15/20 , ну Хосонов это нереально, остальных методом тыка можно угадать , времени не хватило.
+4
0
+4
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Winfated
Ответ Феликс Шифрин
16/ 20. Метод перебора. "Ты добрался до матча за Суперкубок, но все проиграл"
12 из 20 те же самые - "Ты добрался до матча за Суперкубок, но все проиграл"
+2
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Феликс Шифрин
16/ 20. Метод перебора.

"Ты добрался до матча за Суперкубок, но все проиграл"
+1
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danekvolkov@yandex.ru
Пашинина не вспомнил))
+1
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Михаил Хромаков
Ответ miiister
15/20 , ну Хосонов это нереально, остальных методом тыка можно угадать , времени не хватило.
причем не так давно был этот гол Хосонова)
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Why always me?!
Только первый Суперкубок смотрел. Когда Локомотив в серии пенальти у ЦСКА выиграл, Пашинин победный забил. Помню из новостей ещё когда Рубин свой первый Суперкубок у Зенита выиграл, дубль Бухарова. Остальные наугад писал. Нецида и Хосонова я бы и не вспомнил.
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RomanKan
В помните хоть один матч за Суперкубок
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Alex Metallov
12 из 20. Вспомнил кто за ЦСКА забивал. Хотя вот 2014 год как-то вылетел из памяти. Вспомнил из других Пашинина в пенальти 2003. Лоськова в 2005 просто угадал. Вспомнил Бухарова в 2010. Промеса в 2017. Миранчука угадал. Не помнил только зенитовских и Боккети за Рубин в 2012 году.
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Ivan Balashov
13/20

Про забивавших защитников вообще забыл. Равно как и про Хосонова.
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Олег Пашинин
Почему этот комментарий отображается именно так?
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маурисио невозможно было отгадать
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krokodilych
Ответ Khmc
11 из 20. "Ты хоть один матч за Суперкубок России смотрел?" Нормальная такая предъява за результат больше половины))) Спасибо! Хороший тест. Надо больше подобных.
У меня то же самое за 10 из 20 :)
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