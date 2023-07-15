14 комментариев

Футбольный сезон-2023/34 стартует матчем за Суперкубок России: в Казани зарубятся чемпион «Зенит» и обладатель Кубка ЦСКА.

А вспомните всех, кто забивал победные мячи в играх за Суперкубок? Сейчас проверим!

Подсказки – год и клуб-победитель. В матчах, которые дошли до серии пенальти, вспоминаем автора решающего 11-метрового.

Результаты теста пишите в комментарии. Алга!